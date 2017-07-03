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Сергей КРИВЦОВ: «Во втором тайме Шахтер полностью превзошел Оденсе»

Защитник «горняков» поделился впечатлениями о спарринге

  • 03.07.2017 22:53
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал победу над «Оденсе» (3:2) в товарищеском матче на сборах в Германии.

«Сегодня встречались с хорошей командой, где собраны быстрые техничные футболисты. На мой взгляд, тренерский штаб должен быть доволен таким спарринг-партнером. Сильнее ли «Оденсе» других наших соперников на сборах? Нельзя сказать, что датчане выглядели предпочтительнее того же «Бохума». Раскачались только к 30-й минуте, когда более-менее и пошла игра. Ну а во втором тайме «Шахтер» полностью превзошел оппонента. Что касается кондиций, то они пока не оптимальные, ведь играем под нагрузкой, практически каждый день по две тренировки. Поэтому организму еще необходимо влиться в этот режим. Уверен, наша лучшая форма еще впереди», – сказал Кривцов.

Источник — ФК Шахтер

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