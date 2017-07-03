Сергей КРИВЦОВ: «Во втором тайме Шахтер полностью превзошел Оденсе»

Марченко очень гармонично сочетает в себе умение героически выбираться из задницы и... умение заг...

старикашка, да знают уже все , кто ты и как ты пахнешь, прекращай напоминать о себе

слов нет,только это " Мы - говно " Л.Слуцкий,на паРаше это во всем