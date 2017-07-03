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Назар ВИЗДРИК: «У іспанських спеціалістів інша методіка роботи»

Футболіст «Карпат» розповів про підготовку до нового сезону

  • 03.07.2017 22:22
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Захисник «зелено-білих» Назар Виздрик став одним із двох обранців, хто приєднався до тренувального процесу головної команди у Польщі. Назар вже дебютував у Лізі Парі-Матч, тож тепер молодий захисник отримав можливість бути присутнім у таборі основної команди на передсезонних зборах. Про враження від роботи у Польщі з новими іспанськими спеціалістами Назар розповів в інтерв’ю Інформаційному центру ФК «Карпати».

«Задоволений, що отримав можливість пройти підготовку перед новим футбольним сезоном разом з першою командою. Хочеться довести тренерам та самому собі, що маю право грати в основному складі. Я не просто так сюди приїхав, на повну викладаюсь під час кожного тренування, намагаюсь вичавити із себе абсолютно все» – каже Назар.

«Вперше доводиться працювати з іспанськими спеціалістами. Їхня методика роботи зовсім інша. Перш за все, вона відрізняється інтенсивністю, швидкістю думки. Також, у нас присутня повна концентрація на тренуваннях, що, на мою думку, є великим плюсом. Адже пізніше у грі теж буде концентрація на високому рівні. Думаю, що подібне обов’язково принесе користь команді».

«У цьому місці я не вперше. Раніше приїздив до Водзіслава Шльонського на збори з командами U-19 та U-21. Хочу сказати, що поле тут справді ідеальне. Тренування та спаринги на такому газоні проходять з подвійним задоволенням».

«У недавньому поєдинку з польським «Заґлємбе» мав можливість вийти на поле та допомогти команді одержати чергову перемогу. Отримав велике задоволення від гри, так само як і мої партнери. Ми виконали те, що вимагали від нас тренери. Команді подобається грати першим номером та на високих швидкостях. Вважаю, це тільки початок, «Карпати» й надалі прогресуватимуть» – підсумував карпатівець.

Источник — ФК Карпаты

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