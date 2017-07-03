Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК: «Хочется забивать как можно больше»

Форвард «Шахтера» Густаво Бланко-Лещук прокомментировал победу над «Оденсе» в товарищеском матче (3:2).
«Это очень важная победа. Нам было нелегко, за результат пришлось серьезно побороться. В первом тайме мы были не совсем сильны, но после перерыва собрались и добились успеха. Необходимо продолжать в том же духе и взять верх в оставшихся товарищеских поединках, чтобы с хорошим настроением подойти к старту сезона. Что касается моих действий, то всегда стараюсь помочь команде. Хочется забивать как можно больше, но, к сожалению, в последних встречах у меня не все получается. Я полностью отдаюсь игре, работаю над собой и надеюсь, в будущем все будет в порядке. Сегодняшний соперник произвел приятное впечатление. Должен сказать, что на сборах в Германии все организовано на высшем уровне, «Шахтер» играет с неплохими клубами, да и в целом атмосфера просто отличная. Думаю, мы прекрасно здесь подготовимся к новому сезону», – считает Бланко-Лещук.
Источник — ФК Шахтер
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