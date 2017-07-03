Александр КАРАВАЕВ: «В нашей группе даже одно очко на вес золота»

Украинский полузащитник Александр Караваев поделился ожиданиями от ближайших матчей сборная в отборе на ЧМ-2018.

— Ты являешься потенциальным игроком сборной Украины. Соскучился по сине-желтой футболке?

— Не то слово! Не открою секрета, сказав, что выступать в национальной команде — предел мечтаний любого футболиста. Сборная — это команда номер один.

— В текущем году ты пока не вызывался под знамена сборной, но наверняка следил за ее выступлениями.

— Команда продолжает строиться, потихоньку набирает обороты. Да, не всегда получается добиваться максимального результата, как, к примеру, в матче с Мальтой, но это большой плюс, что эта товарищеская игра состоялась, ведь уже в официальном поединке с финнами тренерскому штабу удалось устранить ошибки и добиться очень важной с турнирной точки зрения победы.

— Все говорили, что ключевой для Украины в борьбе за попадание на чемпионат мира станет встреча с Хорватией в марте текущего года. Теперь таковой является игра с Турцией 2 сентября?

— Безусловно. Теперь каждый последующий матч — самый важный, ведь в нашей группе сложилась такая ситуация, что даже одно очко — на вес золота.