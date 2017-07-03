Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр КАРАВАЕВ: «В нашей группе даже одно очко на вес золота»

Украинский хавбек надеется на вызов в национальную команду

  • 03.07.2017 21:44
  • 498 просмотров
  • 1 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Александр Караваев
© dynamo.kiev.ua. Александр Караваев

Украинский полузащитник Александр Караваев поделился ожиданиями от ближайших матчей сборная в отборе на ЧМ-2018.

— Ты являешься потенциальным игроком сборной Украины. Соскучился по сине-желтой футболке?
— Не то слово! Не открою секрета, сказав, что выступать в национальной команде — предел мечтаний любого футболиста. Сборная — это команда номер один. 

— В текущем году ты пока не вызывался под знамена сборной, но наверняка следил за ее выступлениями.  
— Команда продолжает строиться, потихоньку набирает обороты. Да, не всегда получается добиваться максимального результата, как, к примеру, в матче с Мальтой, но это большой плюс, что эта товарищеская игра состоялась, ведь уже в официальном поединке с финнами тренерскому штабу удалось устранить ошибки и добиться очень важной с турнирной точки зрения победы.

— Все говорили, что ключевой для Украины в борьбе за попадание на чемпионат мира станет встреча с Хорватией в марте текущего года. Теперь таковой является игра с Турцией 2 сентября?
— Безусловно. Теперь каждый последующий матч — самый важный, ведь в нашей группе сложилась такая ситуация, что даже одно очко — на вес золота.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 03.07.2017 21:53
    0
    Вариант у сборной один - выиграть все оставшиеся матчи.
    Потеря очков - потеря всего.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.