Александр КАРАВАЕВ: «В нашей группе даже одно очко на вес золота»

Украинский полузащитник Александр Караваев поделился ожиданиями от ближайших матчей сборная в отборе на ЧМ-2018.
— Ты являешься потенциальным игроком сборной Украины. Соскучился по сине-желтой футболке?
— Не то слово! Не открою секрета, сказав, что выступать в национальной команде — предел мечтаний любого футболиста. Сборная — это команда номер один.
— В текущем году ты пока не вызывался под знамена сборной, но наверняка следил за ее выступлениями.
— Команда продолжает строиться, потихоньку набирает обороты. Да, не всегда получается добиваться максимального результата, как, к примеру, в матче с Мальтой, но это большой плюс, что эта товарищеская игра состоялась, ведь уже в официальном поединке с финнами тренерскому штабу удалось устранить ошибки и добиться очень важной с турнирной точки зрения победы.
— Все говорили, что ключевой для Украины в борьбе за попадание на чемпионат мира станет встреча с Хорватией в марте текущего года. Теперь таковой является игра с Турцией 2 сентября?
— Безусловно. Теперь каждый последующий матч — самый важный, ведь в нашей группе сложилась такая ситуация, что даже одно очко — на вес золота.
Источник — zbirna.com
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