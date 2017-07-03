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Динамо U-15 обыграло Шахтер и стало чемпионом ДЮФЛУ

«Бело-синие» отправили в ворота соперников два безответных мяча

  • 03.07.2017 21:21
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ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

оба соперника выступали на групповой стадии финального турнира в одной группе, набрав одинаковое количество очков - по пять, но благодаря лучшей разнице мячей динамовцы заняли первое место, а «горняки» - второе.

Оба полуфинала завершились также с одинаковым счетом - 1:0 «бело-синие» победили «Днепр», а донетчане одолели львовский «УФК-Карпаты».

Подопечные Александра Сытника и Владимира Самборского с первых минут попытались  завладеть инициативой и больше контролировать мяч, но и «Шахтер» не уступал, совершая проходы к воротам киевлян. Своими моментами динамовцы дорожили и одним из них воспользовались сполна: Ванат получил пас на правом фланге, сблизился с воротами, смело пошел на соперника и сумел с близкого расстояния пробить мимо вратаря! Вскоре Скорко и Вьюник провели еще одну атаку правым флангом, но прострел последнего в штрафную площадь никто из партнеров замкнуть не смог. В ответ Судаков пробил головой метров с 11-ти немного левее центра – неточно.

На какое-то время «горняки» переместили игру на чужую половину поля, но после опасных навесов уверенно на выходе кулаками играл вратарь Слуцкий, а также подстраховывали защитники Эмере и Вивчаренко. Было заметно, что киевские футболисты своевременно переходят от атаки к обороне и обратно, причем делают это коллективно. Страсти на поле кипели нешуточные, арбитру то и дело приходилось успокаивать игроков обеих команд. В одном из моментов отличную возможность увеличить счет упустил Ванат после великолепной передачи Близниченко справа. Тут же Виктор бил уже сам, но немного неточно. Еще один реальный момент киевская команда упустила в самой концовке тайма, когда удар с близкого расстояния был заблокирован.

Сразу после перерыва «Шахтер» заработал опасный штрафной удар метрах в 20-ти от ворот. «Горняки» с первой попытки попали в стенку, а вторая не представила сложностей для вратаря. Тем временем, киевляне продолжали нагнетать ситуацию у противоположных ворот. Из реальных моментов следует отметить хороший навес Близниченко, но затем мяч прокатился вдоль самой линии ворот, и никто не смог его переправить в сетку. А как Исадченко пробил с близкого расстояния выше, наверное осталось загадкой для него самого!

В середине тайма «горняки» едва не сравняли счет: Кобылянский заставил своих партнеров схватиться за голову, когда не смог с нескольких метров переиграть Слуцкого – динамовский вратарь своей реакцией спас киевскую команду от верного гола! До самого финального свистка преимущество было у киевской команды, и оно воплотилось в еще один забитый мяч за пять минут до окончания основного времени.  Исадченко прекрасным пасом вывел на ударную позицию Велетня, который поразил дальний угол.

В компенсированное время с эмоциями не справился капитан «Шахтера» Свитюха, который получил красную карточку, а динамовцы принялись праздновать чемпионство!

«Шахтер» – «Динамо» – 0:2
Голы: Ванат (8), Велетень (65)

«Шахтер»: 1. Турбаевский, 2. Эгбуджуо, 3. Шиш, 4. Авдеев, 5. Ализаде (6. Гайдаш, 67), 16. Судаков (15. Абдулаев, 54), 8. Кобылянский, 10. Уманец, 17. Гладковский (7. Савченко, 60), 11. Свитюха (к), 9. Гончарук.
«Динамо»: 57. Слуцкий, 19. Скорко, 4. Забарный, 55. Вивчаренко (к), 27. Эмере, 11. Глушач, 23. Кулаковский (17. Бражко, 66), 9. Исадченко (8. Рязанцев, 70+3), 21. Вьюник (20. Велетень, 47), 97. Близниченко, 7. Ванат (22. Здырко, 70).
Предупреждены: Уманец (48), Кобылянский (49), Шиш (59)
Удален: Свитюха (70+3).

Источник — ФК Динамо Киев

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