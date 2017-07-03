Заря всухую обыграла Хайдук

Совсем недавно состоялась совместная тренировка «Зари» и «Истры», но на сборах отдыхать некогда, поэтому через день нам снова предстояла трудная работа. На этот раз в оппонентах – «Хайдук» из города Сплит.

Согласно регалиям, «Хайдук» - спарринг-партнер посильнее «Истры», однако во время учебно-тренировочного процесса говорить о силе соперников достаточно непросто.

Одно было понятно однозначно – сложно показать все, на что ты способен, когда идет серьезная работа и усиленные тренировки под нагрузкой.

Что касается непосредственно игры, то стартовый состав луганской команды был таким: Алексей Шевченко, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер, Артём Гордиенко, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин, Паулиньо, Желько Любенович, Владислав Калитвинцев, Леонидас.

Можно сказать, что первый тайм прошел с небольшим преимуществом украинцев. Луганчане создавали моменты, шли вперед и наносили удары по воротам оппонента.

На 12-й минуте счет открыть мог Вячеслав Чечер, но в последний момент защитник хорватов выбил мяч.

Чуть позже головой пробивал Паулиньо – неточно.

Было несколько потенциально опасных моментов и у луганских ворот, однако в одном эпизоде нвыручил Алексей Шевченко, а в нескольких других игроки «Хайдука» били в «молоко».

В итоге нулевая ничья после первых 45-ти минут.

Старт второй половины был неспешным. Команды играли надежно, прежде всего, у собственных ворот. Длительное время дело до ударов не доходило.

Тем не менее, на 61-й минуте луганчане забили первый гол на летних сборах в этом году. Владислав Калитвинцев выполнил подачу с углового и мяч головой в ворота «Хайдука» отправил Рафаэль Форстер – 1:0!!!

После этого эпизода игра вновь перешла в спокойное русло и проходила практически без моментов.

Правда, в одном из эпизодов выручил Олег Чуваев. В остальном же, оборона подопечных Юрия Вернидуба сбоев не давала и команда довела дело до логического завершения и минимальной победы – 1:0!

Впереди ждет очередная совместная тренировка на сборах. 7-го июля сыграем с ФК «Вождовац» из Сербии.

«Заря» - «Хайдук» - 1:0

Гол: Рафаэль Форстер, 61.

«Заря» в 1-м тайме: Алексей Шевченко, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер, Артём Гордиенко, Евгений Опанасенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин, Паулиньо, Желько Любенович, Владислав Калитвинцев, Леонидас.

«Заря» во 2-м тайме: Олег Чуваев, Артём Гордиенко (Артем Сухоцкий, 68), Вячеслав Чечер (Андрей Пилявский, 68), Рафаэль Форстер (Александр Сваток, 68), Евгений Опанасенко (Никита Каменюка, 68), Игорь Харатин (Руслан Бабенко, 68), Дмитрий Гречишкин (Евгений Чеберко, 68), Паулиньо (Силас, 68), Владислав Кочергин, Владислав Калитвинцев (Денис Безбородько, 68), Максим Лунёв.

«Хайдук»: Стипица, Борха Лопес, Барри, Власич, Футакс, Радосевич, Мемолла, Тудор, Густаво, Эркег, Гкнегцоглу.