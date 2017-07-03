Ребров прибудет в расположение Аль-Ахли во вторник

Сергей Ребров вместе с помощниками прибудет в расположение саудовского «Аль-Ахли» во вторник утром.
В 17:00 по местному времени (в 18:00 по Киеву) состоится пресс-конференция, где Ребров будет представлен в качестве нового главного тренера клуба.
Ранее сообщалось, что зарплата Реброва составит около €2,4 миллиона в год.
Источник — Twitter
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