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Роналду заявил, что останется в Реале

Португальский бомбардир поговорил с президентом клуба Флорентино Пересом

  • 03.07.2017 20:28
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

32-летний нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о том, что не планирует покидать мадридский клуб.

В телефонной беседе с президентом «сливочных» Флорентино Пересом Роналду заверил его, что останется в «Реале».

«Я никогда не говорил, что хочу уйти из «Реала», – отметил Роналду.

Ранее Роналду был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму около €14 миллионов.

Источник — A Bola

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