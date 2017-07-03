Роналду заявил, что останется в Реале

32-летний нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о том, что не планирует покидать мадридский клуб.
В телефонной беседе с президентом «сливочных» Флорентино Пересом Роналду заверил его, что останется в «Реале».
«Я никогда не говорил, что хочу уйти из «Реала», – отметил Роналду.
Ранее Роналду был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму около €14 миллионов.
Источник — A Bola
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