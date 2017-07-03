Роналду заявил, что останется в Реале

Типа - если Шахтер будет играть домашние матчи в Мариуполе, то они тогда поедут без вопросов?

Тех, кто сильно боится обстрелов, могу успокоить - днем, когда ОБСЕ наблюдает, обстрелов не будет...

Ну да, ведь Мариуполь, если повезет, может пробиться и во 2-й этап соревнований, тогда добавится ...

Если имеется ввиду именно Мариуполь - то да - не то. А именно - не то поле - которое не выдержит ...

Де гарантія, що якщо бойовики не вдарять..., то ще хтось з іншого боку - не вдарить, щоб виправда...