Рома провела переговоры по трансферу Ярмоленко

Итальянская «Рома» заинтересована в приобретении 27-летнего вингера «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Клуб уже провел первые переговоры о переходе, где была определена приблизительная стоимость трансфера. «Динамо» готово продать Андрея за €15-18 миллионов.
Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко проявляют «Бавария», «Интер» и «Наполи».
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