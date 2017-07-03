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Рома провела переговоры по трансферу Ярмоленко

Итальянский клуб нацелился на украинского футболиста

  • 03.07.2017 20:16
  • 1194 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Итальянская «Рома» заинтересована в приобретении 27-летнего вингера «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Клуб уже провел первые переговоры о переходе, где была определена приблизительная стоимость трансфера. «Динамо» готово продать Андрея за €15-18 миллионов.

Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко проявляют «Бавария», «Интер» и «Наполи».

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Комментарии
    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 03.07.2017 20:25
    +1
    А динамо в курсе что с ним переговоры проводили все выше перечислены клубы???
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    fff
    online
      fff, 03.07.2017 20:31
    0
    как я мечтаю чтобы это оказалось правдой
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