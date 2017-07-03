Рома провела переговоры по трансферу Ярмоленко

Итальянская «Рома» заинтересована в приобретении 27-летнего вингера «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Клуб уже провел первые переговоры о переходе, где была определена приблизительная стоимость трансфера. «Динамо» готово продать Андрея за €15-18 миллионов.

Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко проявляют «Бавария», «Интер» и «Наполи».