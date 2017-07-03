Юрій ВІРТ: «Проти Шахтаря чи Динамо не можна розкриватись»

Наставник «Вереса» Юрій Вірт розповів про підготовку до сезону, тактичні схеми та очікування громадськості Рівного

— Юрію Миколайовичу, минуло не так багато часу, відколи Вас призначили головним тренером рівненського клубу. Це новий досвід, оскільки раніше Ви працювали тільки асистентом. Звиклися з цією роллю?

— Я працював із командою останній місяць минулого сезону, а влітку ми разом пройшли двотижневі тренувальні збори. Думаю, встиг вжитись у нове амплуа. Ніякого мандражу не відчуваю, хоча деяке хвилювання присутнє. Ми дуже багато працюємо, і я вірю: все, задумане, втілиться в життя.

— В Україні вже давно встановилася традиція — прем’єрлігові клуби проводять збори (в т.ч. літні) за кордоном. Один «Верес» нікуди не виїжджав. Чи може це піти на шкоду підготовці до сезону?

— Не бачу тут ніяких проблем. Судіть самі. Перші збори (крім одного дня, коли була злива) ми працювали в чудових умовах, мали хороших спаринг-партнерів, і ніщо не заважало нам тренуватися. Щойно я повернувся з Винників, де працюватимемо на других тренувальних зборах, і побачив там якісні поля, відмінні умови для відновлення, сучасний фітнес-зал тощо. Так що жодних проблем. Єдине, що бажав би покращити, — рівень суперників для контрольних матчів.

— Одна з найцікавіших тем, на яку сьогодні хочеться поговорити з усіма тренерами, — тактична схема: за якою гратимете в УПЛ? Чи маєте намір опанувати модну з трьома центральними захисниками?

— Як ми гратимемо — побачите вже під час чемпіонату! Добре усвідомлюю: різні суперники — різні тактичні схеми. Зрозуміло, що проти «Шахтаря» чи «Динамо» не можна розкриватись, а зі слабшими опонентами це допустимо. Повторюся: ми дуже ґрунтовно готуємося до сезону, у нас буде свій стиль, який, сподіваюся, забезпечить бажаний результат.

— Наскільки складно готувати до сезону команду, котра переживає значні кадрові зміни?

— Непросто. Справа в тому, що між УПЛ і Першою лігою відчутна різниця, що, зокрема, спонукає нас суттєво змінювати склад. Дуже багато людей пішли, натомість ми вже підписали кількох досвідчених новачків. Сподіваюся, ті, хто прийшов, гратимуть у нас так, як на попередніх місцях роботи.

— Головного ФК Рівненщини не було в еліті 22 роки — з літа 1995-го. Відчуваєте хвилювання з того приводу, що за Вашої участі твориться історія?

— Ми, безумовно, розуміємо, яка на нас відповідальність і як багато очікують від нас місто й область. А чекають від «Вереса» й гри, й результатів. Докладемо всіх зусиль, аби не розчарувати громадськість.

— Повернення «Вереса» в еліту випаде на матч із «Маріуполем» — недавнім суперником по Першій лізі. Чи вбачаєте в цьому якийсь символізм?

— Та нам байдуже з ким починати — в будь-якому випадку, зіграємо з усіма! Я до календаря спокійно ставлюся. «Маріуполь» тим зручний, що ми їх добре знаємо. Зрештою, як і вони нас…