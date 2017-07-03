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Шахтер — Оденсе — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча «Шахтер» — «Оденсе»

  • 03.07.2017 19:59
  • 555 просмотров
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Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

В контрольной встрече «Шахтер» — «Оденсе» победу одержала украинская команда (3:2):

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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