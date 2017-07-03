Динамо в Австрии: экватор сбора позади

Завершилась неделя тренировочного сбора киевского «Динамо» в Австрии, и стартовала заключительная, вторая неделя. Два спарринга уже позади, на этой неделе «бело-синие» проведут еще четыре товарищеских матча.

В понедельник команда Александра Хацкевича вернулась к привычному графику – по две тренировки в день (естественно, в дни матчей вместо вечерних будут собственно контрольные игры).

Неделя, а вместе с ней и микроцикл позади, а значит тренерский штаб получил материал для анализа и оценок работы каждого. К слову, завтраку предшествовало утреннее взвешивание, ведь удержание нормального веса является важным компонентом при подготовке футболистов.

Во время утреннего занятия много внимания вновь было уделено компоненту завершения атак, игроки снова работали над усовершенствованием реализации голевых моментов.

Сначала полевые игроки были разделены на три группы, каждая из которых выстроилась напротив трех ворот. Каждый по очереди должен был выполнить силовое упражнение, получить нагрузку, затем пробежать через серию тренировочных фишек и только потом пробить по воротам.

Таким образом условия приближались к игровым. «С такого расстояния лучше не бить на силу, а исполнять удары на точность» - советовал игрокам Олег Лужный. В общей группе тренировался Дьемерси Мбокани, который присоединился к команде только вчера.

От отработки индивидуальных действий при завершении атак перешли к командным. На этот раз игроки группы атаки реализовывали выходы три в два. Также все полевые игроки выполнили несколько серий ударов по воротам из-за пределов штрафной. Завершилось утреннее занятие работой над тактикой.