Шахтер добыл волевую победу над Оденсе

Отчет о матче ожидайте позже...
«Шахтер Д» - «Оденсе» - 3:2
Тайсон, 47, с пенальти, 54, Исмаили, 73 - Андерс Якобсен, 10, Изунна Узочукву, 49
«Шахтер Д»: Андрей Пятов (Олег Кудрик, '46), Давид Хочолава (Богдан Бутко, '76), Ярослав Ракицкий (Иван Ордец, '76), Дарио Срна (Марсио Азеведо, '76), Исмаили (Сергей Кривцов, '76), Алан Патрик (Вячеслав Танковский, '76), Густаво Бланко-Лещук (Дентиньо, '67), Бернард (Иван Петряк, '68), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос (Александр Зубков, '82), Виктор Коваленко (Тайсон, '46)
«Оденсе»: Стен Грютебуст, Йеппе Тверсков (Кеннет-Эмиль Петерсен, '46), Матиас Тране (Райан Лаурсен, '61), Фредерик Тингагер, Якоб Лаурсен, Изунна Узочукву, Расмус Юнссон (Нана Уэлбек, '61), Йоан Эдмундссон, Миккель Деслер (Матиас Греве, '61), Андерс Якобсен (Расмус Фестерсен, '46), Никлас Хелениус (Яо Дьедонне, '75)
Тарас Степаненко, 16. - Стен Грютебуст, 46.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.