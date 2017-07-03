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Шахтер Д
3:2
Оденсе
03.07.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер добыл волевую победу над Оденсе

Команда Паулу Фонсеки дважды уступала по ходу матча, но в итоге одержала победу

  • 03.07.2017 18:51
  • 312 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже...

«Шахтер Д» - «Оденсе» - 3:2

Тайсон, 47, с пенальти, 54, Исмаили, 73 - Андерс Якобсен, 10, Изунна Узочукву, 49

«Шахтер Д»: Андрей Пятов (Олег Кудрик, '46), Давид Хочолава (Богдан Бутко, '76), Ярослав Ракицкий (Иван Ордец, '76), Дарио Срна (Марсио Азеведо, '76), Исмаили (Сергей Кривцов, '76), Алан Патрик (Вячеслав Танковский, '76), Густаво Бланко-Лещук (Дентиньо, '67), Бернард (Иван Петряк, '68), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос (Александр Зубков, '82), Виктор Коваленко (Тайсон, '46)

«Оденсе»: Стен Грютебуст, Йеппе Тверсков (Кеннет-Эмиль Петерсен, '46), Матиас Тране (Райан Лаурсен, '61), Фредерик Тингагер, Якоб Лаурсен, Изунна Узочукву, Расмус Юнссон (Нана Уэлбек, '61), Йоан Эдмундссон, Миккель Деслер (Матиас Греве, '61), Андерс Якобсен (Расмус Фестерсен, '46), Никлас Хелениус (Яо Дьедонне, '75)

Тарас Степаненко, 16. - Стен Грютебуст, 46.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 03.07.2017 19:00
    -2
    оце так грає "велікій шахтьор"? ледве виграв у слабкої команди.. а кротики-скотики,звісно,зараз звертатимуть на Динамо і Ботошані))чого ж так слабо?
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    Олександр Стройнов
    online
      Олександр Стройнов, 03.07.2017 19:01
    +1
    Nashwill, 03.07.2017 19:00
    оце так грає "велікій шахтьор"? ледве виграв у слабкої команди.. а кротики-скотики,звісно,зараз звертатимуть на Динамо і Ботошані))чого ж так слабо?
    Провокатор иди в лес.
    Ссылка
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