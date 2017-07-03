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Bild: Россия еще не созрела до ЧМ-2018

Немецкое издание выставило оценки хозяевам турнира по различным аспектам

  • 03.07.2017 18:45
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Bild: Россия еще не созрела до ЧМ-2018
Немецкий таблоид Bild подвел итоги Кубка конфедераций, который проходил в России. Издание выставило хозяевам оценки по различным аспектам, а также решило, что «Россия не созрела до ЧМ-2018».
 
Россияне получили 5 баллов «футбольные настроения» (в Германии высшая оценка - «единичка», а самая плохая -»пятерка» или «шестерка»). «Из 16 матчей мини-ЧМ полностью раскуплены билеты были только на три. Но пустые трибуны быстро заполнили волонтерами и госслужащими. Футбольная эйфория в России? Как бы не так! Даже блиц-вылет российской сборной не сильно расстроил россиян: по большей части они даже и не слышали о турнире», - пишет издание.
 
За безопасность Россия получила «тройку с минусом». «Стадионы и тренировочные площадки в четырех городах охранялись как крепости: билеты, выданные строго на то или иное имя, турникеты, билетные сканеры, металлодетекторы, снайперы, полиция, военные и ОМОН - все это не давало посторонним шанса проникнуть в расположение команд. Но вот на территории остальной страны, в более мелких региональных аэропортах (в том числе, в Воронеже) и даже в гостиницах, где размещались команды, пробелы с безопасностью были: доехать от парковки аэропорта до футбольного поля, минуя все проверки, не вопрос! Также легко оказалось заехать на подземный паркинг в гостинице - надо было назвать только номер гостиничного номера».
 
Порадовались немцы только ценам – «крепкая немецкая двойка». «Россия оказалась выгодной страной для иностранных туристов, - пишет корреспондент. - К тому же FIFA запустила бесплатные поезда для фанатов, они будут курсировать и во время чемпионата мира».
 
Самую низкую оценку Россия получила за «коммуникацию»: «На ЧМ по футболу в Россию приедут миллионы фанатов со всего мира, а вероятность встретить русского, который владеет не только русским языком, в такси, гостинице, ресторане, супермаркете, аптеке в среднем - 1:50», - сообщает автор статьи.

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