Гари ЛИНЕКЕР: Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно

Знаменитого футболиста, а ныне футбольного эксперта Гари Линекера огорчила победа немцев на Кубке конфедераций.

«Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно», – пожаловался Линекер в твиттере.

Напомним, именно Линекеру принадлежит крылатая фраза: «Футбол – простая игра. 22 человека 90 минут гоняют мяч, а в конце побеждают немцы».

Oh for crying out loud, Germany. It's becoming boring now. #ConfederationsCup2017 winners.