Гари ЛИНЕКЕР: Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно

Знаменитого футболиста, а ныне футбольного эксперта Гари Линекера огорчила победа немцев на Кубке конфедераций.
«Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно», – пожаловался Линекер в твиттере.
Напомним, именно Линекеру принадлежит крылатая фраза: «Футбол – простая игра. 22 человека 90 минут гоняют мяч, а в конце побеждают немцы».
Oh for crying out loud, Germany. It's becoming boring now. #ConfederationsCup2017 winners.— Gary Lineker (@GaryLineker) 2 липня 2017 р.
Источник — Twitter
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