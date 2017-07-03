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Гари ЛИНЕКЕР: Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно

Специалист раскритиковал победу немцев на Кубке конфедераций

  • 03.07.2017 17:48
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Getty Images. Гари Линекер
© Getty Images. Гари Линекер

Знаменитого футболиста, а ныне футбольного эксперта Гари Линекера огорчила победа немцев на Кубке конфедераций.

«Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно», – пожаловался Линекер в твиттере.

Напомним, именно Линекеру принадлежит крылатая фраза: «Футбол – простая игра. 22 человека 90 минут гоняют мяч, а в конце побеждают немцы».

Источник — Twitter

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