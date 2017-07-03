Гари ЛИНЕКЕР: Ради всего святого, Германия. Это уже становится скучно

оце так грає "велікій шахтьор"? ледве виграв у слабкої команди.. а кротики-скотики...

Удачи в дальнейшей карьере. Спасибо тебе за феерический пенальти в финале ЛЧ 2007/08 - фанаты МЮ ...

Я писал: "Уж во всяком случае, если сравнивать четыре главных матча – полуфиналы и финальные...

Две гопо-команды поплатились за то, что чудили в УПЛ

Да все логично, с этим составом выиграть было нереально. А там все сошлось, тренер - горный баран...

Ой, зашкваренный, все перемоху пытаешься сыскать. Ню, ню. Удача тебе точно не помешает. ...