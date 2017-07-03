Динамо» встретится с Ваккером вместо Утрехта

В программе контрольных матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Австрии произошло изменение.

На 8 июля был запланирован спарринг с нидерландским «Утрехтом», который должен был состояться в Йенбахе.

Однако в этот же день неподалеку товарищеский матч проведет амстердамский «Аякс». Местным правоохранительным органам стало известно, что фанаты «Аякса» и «Утрехта» договаривались об уличной драке, поэтому для обеспечения безопасности местные власти запретили «Утрехту» проводить в этот день свой матч.

Тем не менее, «Динамо» проведет в запланированный день и даже время спарринг. Соперником «бело-синих» выступит представитель австрийской первой лиги, клуб «Ваккер» из Инсбрука.

Игра состоится в Йенбахе и начнется в 16:00 по киевскому времени.