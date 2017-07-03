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Верес підписав Іщенка та братів Пасічів

Рівненська команда продовжує підсилюватися перед чемпіонатом

  • 03.07.2017 17:09
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ФК Сталь. Николай Ищенко
© ФК Сталь. Николай Ищенко
Захисник Микола Іщенко, а також півзахисники Геннадій та Євген Пасічі підписали контракти із «Вересом»  за системою «1+1».
 
За плечима Іщенка виступи в таких командах як «Карпати» (124 матчі), «Шахтар» (35), «Іллічівець» (75), «Металіст» (10). У минулих двох сезонах Іщенко виступав у «Сталі», де зіграв 38 поєдинків.
 
Брати-близнюки Геннадій та Євген Пасічі народилися 13 липня 1993 року у Кам’янському. Перебували у розташуванні «Дніпра», втім, жодної гри за основну команду не провели. З 2014-го Геннадій та Євген виступали за «Нафтовик» (78 матчів – 11 голів та 61 матч – 2 голи, відповідно).
 
Нагадаємо, раніше, під час першого збору, «Верес» підписав контракти з захисниками Сергієм Сімініним, воротарем Олександром Бандурою, а також півзахисником Романом Карасюком.
 

Источник — ФК Верес

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