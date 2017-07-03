Кому і чому ініціатива ФК Карпати відкрити перший спільний медико-реабілітаційний центр для спортсменів та ветеранів АТО стала, як кістка поперек горла? До чого призведе тиск влади? Про спорт, фанатів, війну та помсту вибраних у спецпроекті «Політичний фол. Гра проти «Карпат».
Источник — Sport.ua
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