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Карпати хочуть створити медико-реабілітаційний центр для бійців АТО

Відеосюжет про ініціативу львівського клубу, яка не знайшла підтримки у влади

  • 03.07.2017 16:51
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Banderstadt Ultras
© Banderstadt Ultras

Кому і чому ініціатива ФК Карпати відкрити перший спільний медико-реабілітаційний центр для спортсменів та ветеранів АТО стала, як кістка поперек горла? До чого призведе тиск влади? Про спорт, фанатів, війну та помсту вибраних у спецпроекті «Політичний фол. Гра проти «Карпат».

Источник — Sport.ua

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