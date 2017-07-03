Кубок Конфедераций. Причиной провала России стал бунт в команде

Российская пресса утверждает, что одной из причин провала хозяев Кубка конфедераций на турнире стал открытый конфликт игроков команды с главным тренером Станиславом Черчесовым.
Сообщается, что причиной конфликта стал авторитарный стиль работы 53-летнего наставника. Существует вероятность, что в ближайшее время ситуация грозит выйти из-под контроля.
В Российском футбольном союзе информацию о бунте в сборной назвали бредом.
«Комментировать эти слухи я не могу, как и не могу понять того, откуда они у вас взялись. Не знаю, откуда фантазии такие берутся. Неделю назад я читал восторженные отзывы наших футболистов от работы в национальной команде. Нет, это бред какой-то. Завтра (4 июля) я увижусь с Черчесовым и потом смогу прокомментировать информацию», — заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Напомним, сборная России на Кубке конфедераций-2017 не смогла выйти из группы. Команда Черчесова обыграла новозеландцев, а затем уступила португальцам и мексиканцам.
Источник — Сегодня Спорт
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про какую нибудь важную спортивную новость спорт.уа может вспомнить не сразу, а то и на следующий день или забыть совсем о ней, но если новость содержит хоть какой то негатив о России,то сразу, чуть ли не в 1-ую очередь
А почему сразу "негатив" ? спорт.юа толерантно намекает, что НА раиссе есть "команда" , а не стадо безвольных зажравшихся баранов, как могло показаться из телевизионных трансляций...
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