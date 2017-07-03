Кубок Конфедераций. Причиной провала России стал бунт в команде

Российская пресса утверждает, что одной из причин провала хозяев Кубка конфедераций на турнире стал открытый конфликт игроков команды с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Сообщается, что причиной конфликта стал авторитарный стиль работы 53-летнего наставника. Существует вероятность, что в ближайшее время ситуация грозит выйти из-под контроля.

В Российском футбольном союзе информацию о бунте в сборной назвали бредом.

«Комментировать эти слухи я не могу, как и не могу понять того, откуда они у вас взялись. Не знаю, откуда фантазии такие берутся. Неделю назад я читал восторженные отзывы наших футболистов от работы в национальной команде. Нет, это бред какой-то. Завтра (4 июля) я увижусь с Черчесовым и потом смогу прокомментировать информацию», — заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Напомним, сборная России на Кубке конфедераций-2017 не смогла выйти из группы. Команда Черчесова обыграла новозеландцев, а затем уступила португальцам и мексиканцам.