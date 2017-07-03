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Кубок Конфедераций. Причиной провала России стал бунт в команде

Авторитарный стиль работы Станислава Черчесова повлиял на результаты команды

  • 03.07.2017 16:29
  • 2437 просмотров
  • 8 комментария
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Gettyimages. Александр Самедов и Станислав Черчесов
© Gettyimages. Александр Самедов и Станислав Черчесов

Российская пресса утверждает, что одной из причин провала хозяев Кубка конфедераций на турнире стал открытый конфликт игроков команды с главным тренером Станиславом Черчесовым.

Сообщается, что причиной конфликта стал авторитарный стиль работы 53-летнего наставника. Существует вероятность, что в ближайшее время ситуация грозит выйти из-под контроля.

В Российском футбольном союзе информацию о бунте в сборной назвали бредом.

«Комментировать эти слухи я не могу, как и не могу понять того, откуда они у вас взялись. Не знаю, откуда фантазии такие берутся. Неделю назад я читал восторженные отзывы наших футболистов от работы в национальной команде. Нет, это бред какой-то. Завтра (4 июля) я увижусь с Черчесовым и потом смогу прокомментировать информацию», — заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Напомним, сборная России на Кубке конфедераций-2017 не смогла выйти из группы. Команда Черчесова обыграла новозеландцев, а затем уступила португальцам и мексиканцам.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Alessandro2014
      Alessandro2014, 03.07.2017 16:38
    -5
    про какую нибудь важную спортивную новость спорт.уа может вспомнить не сразу, а то и на следующий день или забыть совсем о ней, но если новость содержит хоть какой то негатив о России,то сразу, чуть ли не в 1-ую очередь
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    digital_summer
      digital_summer, 03.07.2017 16:46
    +2
    Alessandro2014, 03.07.2017 16:38
    про какую нибудь важную спортивную новость спорт.уа может вспомнить не сразу, а то и на следующий день или забыть совсем о ней, но если новость содержит хоть какой то негатив о России,то сразу, чуть ли не в 1-ую очередь
    Ничего личного, просто бизнес. Для спорт.уа главное не качество новости, а сколько просмотров и комментариев она соберет. Они давно работают на кликбейтах в духе маркетгида
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 03.07.2017 16:48
    +4
    Alessandro2014, 03.07.2017 16:38
    про какую нибудь важную спортивную новость спорт.уа может вспомнить не сразу, а то и на следующий день или забыть совсем о ней, но если новость содержит хоть какой то негатив о России,то сразу, чуть ли не в 1-ую очередь
    А почему сразу "негатив" ? спорт.юа толерантно намекает, что НА раиссе есть "команда" , а не стадо безвольных зажравшихся баранов, как могло показаться из телевизионных трансляций...
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    digital_summer
      digital_summer, 03.07.2017 16:53
    -2
    M-E-S-S-E-R, 03.07.2017 16:48
    Alessandro2014, 03.07.2017 16:38
    про какую нибудь важную спортивную новость спорт.уа может вспомнить не сразу, а то и на следующий день или забыть совсем о ней, но если новость содержит хоть какой то негатив о России,то сразу, чуть ли не в 1-ую очередь

    А почему сразу "негатив" ? спорт.юа толерантно намекает, что НА раиссе есть "команда" , а не стадо безвольных зажравшихся баранов, как могло показаться из телевизионных трансляций...
    У нас самих что есть команда, а не стадо зажравшихся баранов? Сочинили ведь на ходу новость, которая соберет больше кликов, потому что на сайте модно ржать с козломордых, разве нет? А есть там конфликт или нет, не насрать ли?
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 03.07.2017 16:59
    +3
    ... а при чем тут наши? никто их и не оправдовывает (они далеко от лаптеногов и не ушли, а может и еще сильнее деградировали...) Просто очень радует, что у ядерной вЯликой "братской" страны такой вот вЯликий спорт... от мельдониевых ОИ до импотентного ЧМ... Очень жду такой же игры от мокшебурятов в 2018 году!!!
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    stopor2016
      stopor2016, 03.07.2017 17:23
    0
    К людям сейчас надо помягше. А вопросы ставить - ширше ...(с)
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    masterimmortal1
    online
      masterimmortal1, 03.07.2017 17:31
    0
    Какой провал? Кацапия выступила очень удачно набрав 3 очка вместо прогнозируемого 1го....
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    Maradona
    online
      Maradona, 03.07.2017 17:34
    0
    а не кривоногость?
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