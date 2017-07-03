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ОФІЦІЙНО: Микола Матвієнко – гравець Ворскли

Захисник «Шахтаря» проведе наступний сезон в оренді у полтавському клубі

  • 03.07.2017 15:54
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ФК Ворскла. Николай Матвиенко (по центру)
© ФК Ворскла. Николай Матвиенко (по центру)

Захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Микола Матвієнко поставив свій підпис під орендною угодою із полтавською «Ворсклою».

Нагадаємо, що з початку 2017 року Микола на правах оренди виступав за львівські «Карпати» відзначився одним голом у 14 матчах. Нещодавно Матвієнко дебютував за збірну України на офіційному рівні у матчі проти збірної Хорватії, що проходив у рамках відбірного циклу до чемпіонату світу. 

Зараз новачок готується до сезону із «Ворсклою» в Словенії.  

Источник — ФК Ворскла

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