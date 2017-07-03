ОФІЦІЙНО: Микола Матвієнко – гравець Ворскли

Захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Микола Матвієнко поставив свій підпис під орендною угодою із полтавською «Ворсклою».
Нагадаємо, що з початку 2017 року Микола на правах оренди виступав за львівські «Карпати» відзначився одним голом у 14 матчах. Нещодавно Матвієнко дебютував за збірну України на офіційному рівні у матчі проти збірної Хорватії, що проходив у рамках відбірного циклу до чемпіонату світу.
Зараз новачок готується до сезону із «Ворсклою» в Словенії.
Источник — ФК Ворскла
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