Состав сборной Украины по пляжному футболу на этап Евролиги в Назаре

Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница объявил состав команды, который в ближайший четверг 6 июля отправится в Португалию на свой первый этап Евролиги 2017. В этом сезоне наша команда будет защищать свой чемпионский титул, который добыла в прошлом году. Сборная Украины проведет два отборочных этапа Евролиги 2017 - с 7 по 9 июля в Португалии и с 25 по 27 августа в Германии. 8 лучших команд из 12-ти поедут на Суперфинал в Италию, который пройдет в конце августа - начале сентября.

На первый этап в Португалию тренерский штаб в лице Евгения Вареницы и его помощника Николая Костенко вызывают следующих игроков:

Вратари - Владимир Гладченко (Гриффин) и Тарас Коваленко (ХИТ); универсалы - Максим Войток (Гриффин), Иван Глуцкий (Артур Мьюзик), Андрей Евдокимов (Евроформат), Юрий Щерица (Гриффин), Ярослав Заворотный (Евроформат), Дмитрий Войтенко (Евроформат), Максим Назаренко (Евроформат), Андрей Пашко (Альтернатива).

Обращает на себя внимание возвращение после долгого перерыва в сборную Украины лидеров столичного «Евроформата» Андрея Евдокимова и Максима Назаренко, которые сейчас находятся в отличной форме.

Кроме того отмечаем дебютанта сборной - Андрея Пашко из «Альтернативы»! Это игрок молодежной сборной Украины, который здорово проявил себя на международном молодежном турнире в Венгрии. По рекомендации Николая Костенко главный тренер нашей команды Евгений Вареница решил проверить способности этого игрока на более серьезном уровне - этапе Евролиги в Португалии.

Что ж, пожелаем нашим ребятам продемонстрировать все свое мастерство в Назаре, а мы будем на Родине держать за них кулаки!

Лев ГАЛУШКО