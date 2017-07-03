Иван ОРДЕЦ: «Фонсека всем дает шанс проявить себя»

Защитник «Шахтера» поделился впечатлениями от пребывания в Германии.

– Иван, неделя немецкого сбора позади. Как проходит подготовка к сезону?

– Тренерский штаб старается максимально разнообразить занятия: уделяем внимание и тактике, и скоростным упражнениям, и технике с мячами. Одним словом, очень хороший, насыщенный рабочий процесс. Провели два матча, сегодня нас ждет третий поединок на сборе. Важно, что Паулу Фонсека всем дает шанс проявить себя. В команде отличная атмосфера, с каждым днем понемногу набираем кондиции. Вчера получили небольшую передышку: утром была восстанавливающая сессия, а вечером все вместе выехали за город, покатались на картах, получили массу положительных эмоций. Было очень здорово и весело. Немного отдохнули и с новыми силами продолжаем подготовку к сезону.

– Какие ожидания перед спаррингом с «Оденсе»?

– В первую очередь должны показать содержательную игру, рисунок, командное движение. Да, конечно, все будем стараться победить, но результат на данном этапе не имеет ключевого значения. Думаю, Паулу Фонсека попробует различные тактические заготовки.

– Что скажешь о своих физических кондициях?

– Форма не стопроцентная, однако впереди еще пять дней сбора, три контрольных матча, поэтому совсем скоро будем в оптимальной готовности. Тем более здесь созданы все условия для тренировок и восстановления: хорошие поля, СПА-комплекс, питание – все на высшем уровне.