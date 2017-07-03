В прошедшие выходные прошли матчи 6-го игрового уик-энда в Высшей лиге Чемпионата Киева по пляжному футболу, после которых все команды сравнялись по показателю «сыгранные матчи» – у всех стало по шесть проведенных встреч.

По итогам этого тура в турнирной таблице продолжает лидировать «ХИТ», который в субботу обыграл «Артур Мьюзик» со счетом 6:2. Главные аплодисменты достались Сергею Чепорнюку, который отметился дублем. Это позволило Сергею обогнать в гонке бомбардиров своего одноклубника Александра Корнийчука и возглавить общий зачет с семью забитыми мячами. «ХИТ» после этой победы продолжает удерживать первую строчку в Высшей лиге, набрав 12 очков.

Видео-обзор матча «ХИТ» 6:2 «Артур Мьюзик»

А вот на второе место прорвались действующие чемпионы из «Гриффина», которые добыли две победы за два дня. В субботу парни Евгения Вареницы одержали волевую победу над командой «VIT» со счетом 7:5. К десятой минуте грифоны уступали 0:3, но на последних секундах первой трети матча Алексей Ильичев размочил счет, и это дало импульс всей команде – во втором тайме «Гриффин» забил пять голов! А в третьей двенадцатиминутке чемпионы Киева таки дожали соперников! Единственная неприятная новость для болельщиков – в конце игры Максим Войток получил повреждение задней приводящей мышцы и в понедельник пройдет обследование.

Видео-обзор матча «VIT» 5:7 «Гриффин»

А в воскресенье «Гриффин» одержал еще одну волевую победу, на этот раз над «Евроформатом». У Евгения Вареницы было всего шесть полевых игроков в заявке – Виталий Арановский был в командировке, а Максим Войток с повреждением. По ходу матча грифоны уступали ребятам Андрея Евдокимова 1:3 и 2:4 и, казалось, «без шансов»! Но Алексей Ильичев на 32-ой и Виктор Бакуменко на 34-ой минутах забили два мяча и сравняли счет.

А в серии пенальти героем стал Владимир Гладченко, который совершил два сейва и принес один пункт своей команде в таблицу!

Видео-обзор матча «Гриффин» 4:4 (2-1 пен.) «Евроформат»

На третью же позицию в турнирной таблице переместился «Артур Мьюзик», который реабилитировался в воскресенье победой над «Альтернативой» 3:1. Игра была равной, а гром грянул на 30-ой минуте. Голкипер «Альты» Андрей Петров ошибся и во второй раз взял мяч в руки после паса от своего игрока. Штрафной с центра реализовал Иван Глуцкий и вывел киевских музыкантов вперед 2:1. Расстроенные игроки «Альтернативы» умудрились через две минуты пропустить гол от Ивана после прямого удара с углового...

Видео-обзор матча «Альтернатива» 1:3 «Артур Мьюзик»

У «Альтернативы» образовалась неприятная серия из четырех поражений подряд, ведь еще в субботу команда Николая Костенко проиграла «Евроформату» 1:3. Единственная радость – прогресс молодого игрока Андрея Пашко, который забил свой дебютный гол за первую команду «Альтернативы». В этом сезоне Андрей Пашко впервые в карьере играет в пляжный футбол, проявил себя в молодежной сборной Украины и поедет вместе с национальной командой на этап Евролиги в Португалию.

Видео-обзор матча «Альтернатива» 1:3 «Евроформат»

Что касается турнирной таблицы, то пока дела невеселые у команды «VIT», у которой только два очка. А вот между пятой и второй позицией разница всего лишь в три пункта, так что борьба за путевки в золотой матч продолжается!

№ Команда И ПБД ПБД/Д.В./ПЕН П З-П Р О 1 ХИТ 6 3 2 1 33-20 +13 12 2 Гриффин 6 2 2 2 25-17 +8 9 3 Артур Мьюзик 6 2 1 3 18-23 -5 8 4 Евроформат 6 2 1 3 20-19 +1 7 5 Альтернатива 6 2 0 4 10-18 -8 6 6 VIT 6 0 1 5 17-26 -9 2

Лев ГАЛУШКО