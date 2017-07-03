ОФИЦИАЛЬНО: Джон Терри подписал контракт с Астон Виллой

Экс-капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри продолжит карьеру в «Астон Вилле». 36-летний защитник подписал с бирмингемцами однолетний контракт.
Терри играл за «Челси» с 1998 года и ушел из клуба в статусе легенды. На счету Джона 713 матчей в футболке «аристократов» и 66 забитых мячей. Любопытно, что юный Терри дебютировал в составе «Челси» именно в матче против «Астон Виллы»
Напомним, по окончанию сезона 2016/17 Терри стал свободным агентом.
Источник — ФК Астон Вилла
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