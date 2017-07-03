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ОФИЦИАЛЬНО: Джон Терри подписал контракт с Астон Виллой

Бирмингемцы объявили о переходе легенды лондонского «Челси»

  • 03.07.2017 15:09
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ФК Астон Вилла. Джон Терри
© ФК Астон Вилла. Джон Терри
Экс-капитан сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри продолжит карьеру в «Астон Вилле». 36-летний защитник подписал с бирмингемцами однолетний контракт.
 
Терри играл за «Челси» с 1998 года и ушел из клуба в статусе легенды. На счету Джона 713 матчей в футболке «аристократов» и 66 забитых мячей. Любопытно, что юный Терри дебютировал в составе «Челси» именно в матче против «Астон Виллы»
 
Напомним, по окончанию сезона 2016/17 Терри стал свободным агентом.

Источник — ФК Астон Вилла

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