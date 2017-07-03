Виталий Федотов подписал контракт с СКА-Хабаровск

Хабаровский футбольный клуб подписал контракт с 25-летним полузащитником Виталием Федотовым.
В украинской Премьер-лиге Федотов выступал за донецкий «Шахтер», «Мариуполь» и донецкий «Металлург». Всего Федотов провел 101 матч, забил 7 мячей.
Федотов переехал в Россию в 2015 году, где сыграл 32 матча и забил 6 мячей за Арсенал (Тула), который не стал заключать новый контракт с украинцем.
В апреле 2017 Виталий подписал контракт с латвийской «Ригой», в которой провел два матча.
В России Федотов будет считаться легионером.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Федотов намерен получить российское гражданство.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.