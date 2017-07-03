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Виталий Федотов подписал контракт с СКА-Хабаровск

Украинский полузащитник остался в российском чемпионате

  • 03.07.2017 15:00
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ПФК Металлург Донецк. Виталий Федотов
© ПФК Металлург Донецк. Виталий Федотов
Хабаровский футбольный клуб подписал контракт с 25-летним полузащитником Виталием Федотовым. 
 
В украинской Премьер-лиге Федотов выступал за донецкий «Шахтер», «Мариуполь» и донецкий «Металлург». Всего Федотов провел 101 матч, забил 7 мячей.
 
Федотов переехал в Россию в 2015 году, где сыграл 32 матча и забил 6 мячей за Арсенал (Тула), который не стал заключать новый контракт с украинцем.
 
В апреле 2017 Виталий подписал контракт с латвийской «Ригой», в которой провел два матча.
 
В России Федотов будет считаться легионером.
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Федотов намерен получить российское гражданство
 

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