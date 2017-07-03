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Друга ліга. В першому турі Дніпро-1 зіграє із Металістом-1925

Відбулося жеребкування чемпіонату України у Другій лізі

  • 03.07.2017 14:49
  • 1505 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ПФЛ
© ПФЛ
Сьогодні відбулося жеребкування календаря Другої ліги сезону-2017/18.
 
В стартовому турі новостворений «Дніпро-1» зіграє проти «Металіста-1925», який минулий сезон провів на аматорському рівні.
 
1-й тур. Група А
 
«Нива» Тернопіль – «Черкаський Дніпро»
«Арсенал-Київщина» – «Полісся»
«Нива-В» – «Поділля»
«Прикарпаття» – «Агробізнес»
«Львів» – «Буковина»
«Скала» – «Тернопіль»
 
1-й тур. Група Б
 
«Дніпро-1» – «Металіст-1925»
«Нікополь» – «Мир»
«Реал Фарма» – «Дніпро»
«Миколаїв-2» – «Таврія»
«Інгулець-2» – «Металург» Запоріжжя
 
Базова дата першого туру - 15 липня.
 
Календар сезону 2017/18 у другій лізі. Група А
 
 
Календар сезону 2017/18 у другій лізі. Група В
 
 

Источник — ПФЛ

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Комментарии
    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 03.07.2017 14:55
    +3
    символично)
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    acfred
    acfred, 03.07.2017 14:58
    +3
    два Днепра против одного Металлиста - нечестно )
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    fan_metallista
      fan_metallista, 03.07.2017 15:04
    +2
    Где б еще встретились
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    alex8-48
    online
    alex8-48, 03.07.2017 15:53
    0
    acfred, 03.07.2017 14:58
    два Днепра против одного Металлиста - нечестно )
    В своё время две харьковские команды играли против одного Днепра и ни чего,ни кто не умер.
    А если серьёзно,то эти две команды история украинского футбола и их сегодняшнее положение войдёт в новую историю, как временное недоразумение.
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