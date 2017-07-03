Друга ліга. В першому турі Дніпро-1 зіграє із Металістом-1925

Из восьмерки участников КК , ясно было и ежу ( не говоря уж о других нострадамусах) что четверку ...

В своё время две харьковские команды играли против одного Днепра и ни чего,ни кто не умер.А если ...

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Полное засилие кротолизов в данной ветке....

после последних "усилений" - как то стремно, мож лучше без "усилений" ? или б...

Может сразу во вторую - там сейчас интересно.

Простите, заходил Игорь Михайлович, пришлось включать особый режим ожидания факсов из Баварии, На...