Друга ліга. В першому турі Дніпро-1 зіграє із Металістом-1925

Сьогодні відбулося жеребкування календаря Другої ліги сезону-2017/18.
В стартовому турі новостворений «Дніпро-1» зіграє проти «Металіста-1925», який минулий сезон провів на аматорському рівні.
1-й тур. Група А
«Нива» Тернопіль – «Черкаський Дніпро»
«Арсенал-Київщина» – «Полісся»
«Нива-В» – «Поділля»
«Прикарпаття» – «Агробізнес»
«Львів» – «Буковина»
«Скала» – «Тернопіль»
1-й тур. Група Б
«Дніпро-1» – «Металіст-1925»
«Нікополь» – «Мир»
«Реал Фарма» – «Дніпро»
«Миколаїв-2» – «Таврія»
«Інгулець-2» – «Металург» Запоріжжя
Базова дата першого туру - 15 липня.
Календар сезону 2017/18 у другій лізі. Група А
Календар сезону 2017/18 у другій лізі. Група В
Источник — ПФЛ
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А если серьёзно,то эти две команды история украинского футбола и их сегодняшнее положение войдёт в новую историю, как временное недоразумение.
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