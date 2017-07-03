Руни может перейти в Эвертон

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» может вернуться в свой родной клуб.

У Уэйна Руни контракт с «Ман Юнайтед» рассчитан еще на один год, однако в клубе не настроены продлевать соглашение с 31-летним игроком. Весь прошлый сезон шли разговоры о том, что Руни не подходит под игровую модель коуча Жозе Моуриньо.

Еще одним знаком, который может свидетельствовать о скором прекращении сотрудничества, стало то, что фото Руни убрали с баннера на странице «красных дьяволов» в одной из социальных сетей.

В «Эвертоне» планируют воспользоваться ситуацией и готовы выкупить Руни у «Манчестера».