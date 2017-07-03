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Большие страсти маленького мундиаля

Акценты на Кубке конфедераций

  • 03.07.2017 14:16
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Getty Images
© Getty Images

Говорят, этот турнир канет в лету. Кому-то и почему-то кажется лишней эта прелюдия к Чемпионату мира, этот непродолжительный, но яркий фестиваль футбола с участием ведущих команд всех частей света. Будет очень жаль, если такой праздник упразднят.

Ведь мы с полной уверенностью можем называть его малым чемпионатом мира. Мундиалито, как сказали бы чилийцы или мексиканцы. А если говорить о том, с каким настроем его участники провели  этот мини-мундиаль, сколько удовольствия доставили своей игрой любителям футбола, то, уверяю Вас, тот же ЧМ отдыхает.

Уж во всяком случае, если сравнивать четыре главных матча – полуфиналы и финальные игры. На Кубке конфедераций в них бушевали такие страсти, что мама, не горюй!

Напомню их результаты.

Полуфиналы:

Португалия – Чили  0:0 (пенальти – 0:3)

Германия – Мексика  4:1

Матч за 3-е место:

Португалия – Мексика  2:1

Финал:

Чили – Германия  0:1

Теперь традиционно пробежимся по главным критериям зрительского интереса к футболу.

Зрелищность.  Все четыре матча смотрелись на одном дыхании. Даже в наименее зрелищном, если методом исключения, полуфинале Португалия – Чили зафиксировал восемь голевых моментов, а с полумоментами их количество возрастет почти вдвое.

Немного превзошел его финал – на два голевых эпизода.

А второй полуфинал и матч за 3-е место были уже просто футбольной феерией – полтора десятка только реально голевых моментов в основное время! Но, поскольку в «бронзовом» матче к ним прибавились еще четыре эпизода в экстра-тайме, самой зрелищной нам, пожалуй, следует признать игру Португалии с Мексикой.

Нехитрый анализ показывает, что самыми смотрибельными в решающей фазе турнира были игры с участием мексиканцев. А вообще, конечно, это все нужно было видеть.

Интрига.  Формально, наверное, можно говорить о том, что полуфинальная песенка Мексики была спета еще на 6-й минуте, когда она пропустила первый гол. Ибо второй  последовал уже две минуты спустя. И тем не менее, игра не отпускала внимание, потому что мексиканцы сначала ее выровняли, а затем, уже при 0:3, создали семь (!) голевых моментов у ворот Германии в последние полчаса. И эта фатальная неистовость не могла оставить нас равнодушными.

Что уж тогда говорить об остальных матчах?

Штрафной удар Санчеса мог спасти Чили от поражения в финале на последней компенсированной минуте, но немцев выручил Тер Штеген.

В «бронзовой» игре последним шансом Мексики отыграться в дополнительное время стал промах Морено на 119-й минуте.

И, наконец, в полуфинале Португалия – Чили все решилось в серии послематчевых пенальти.

О, сюжетец! А Вы говорите: товарищеский турнир. Я уж молчу о том, какие средства порой пускались в ход на поле, и как футболисты радовались победам.

Логика.  Увы, те, кто призывает не искать ее в футболе, на сей раз могли праздновать триумф. К слову, это не редкость именно в решающих матчах – торжество футбольной «несправедливости».

Относительно закономерный счет был зафиксирован только в матче за 3-е место. Потому что в целом португальцы на победу в один мяч, пожалуй что, «наиграли». Но, если смотреть по отдельности, то заслужили они ее (и даже все 3:1) в основное время, завершившееся вничью. Экстра-тайм же остался за мексиканцами, которые парадоксально проиграли именно в нем.

Чилийцы явно должны были решать вопросы в дополнительное время, когда они фактически убрали Португалию по игре. Благо, что пенальти восстановили футбольную справедливость.

Наиболее нелогичен счет в матчах с участием обладателя Кубка конфедераций. В полуфинале счет реально голевых моментов матча с Мексикой – 6:9, в пользу последней. В финале с Чили – 4:6. Но моменты – моментами, а выигрывают, как говаривал старина Линекер, сами-знаете-кто.

Вот здесь, если честно, хоть победитель и определился в честной борьбе, но осадочек остался.

Судейство.  Как всегда в этом турнире, рассматриваем его сквозь призму видеоповторов. В четырех матчах арбитры прибегали к их помощи трижды.

Португалия – Чили.  Иранцу Фагани на 113-й минуте не помогли бы и волшебные очки. Ну, не собирался он ставить «точку» на исходе экстра-тайма, хотя Фонте явно наступил на ногу бьющему по воротам Силве. Даже после просмотра. Он предпочел пенальти оптом, и на кого Бог пошлет.

Германия – Мексика.  Аргентинцу Питане помощь видео не понадобилась.

Португалия – Мексика.  Аравиец  Аль-Мирдаси (по моему и моего консультанта мнению, слабейший из арбитров турнира) с помощью повтора назначил пенальти в мексиканские ворота на 16-й минуте. Комментарий профи: «А что там смотреть? Все на ладони». Мне казалось, что больше нуждался в просмотре эпизод на 119-й минуте, когда Морено помогли упасть в штрафной португальцев. Но консультант разубедил: «Неявно. Скорее нет».

Чили – Германия.  Серб Мажич на 66-й минуте имел все основания для удаления чилийца Хары, намеренно саданувшего Вернера локтем в лицо. Однако, обратившись к видеопросмотру, ограничился лишь предупреждением. Комментарий: «Он не туда смотрел. Конечно, красная!»

Вывод: использование видеоповторов на решающей стадии турнира не впечатлило и не убедило. Человеческий фактор рулит!

Всего же в 16 играх КК помощью видео судьи пользовались 13 раз. Как минимум, четыре раза это не способствовало принятию верного решения. Каждый третий раз, на секундочку. С другой стороны, не раз, и не два мы были свидетелями того, как просматривались эпизоды из разряда очевидных, а иной раз и вообще непонятно зачем смотрелись.

Как-то так, ребята.

Везение.  В плей-офф Фортуна активизировалась и норовила вставить свои блестящие пять копеек повсюду.

В полуфинале она по-взрослому вписалась за Португалию. На 119-й минуте на пути удара Видаля «выросла» стойка ворот, а добивавшему мяч Родригесу путь преградила перекладина. Согласитесь, это немало, когда идут последние минуты экстра-тайма.

Там же малость подсобили Германии. При 3:0, когда на 75-й минуте в перекладину угодил Хименес.

Существенной была помощь, оказанная удачей Мексике в матче за 3-е место. На 54-й минуте она повела в счете после автогола Нету.

Ну, и наконец, определяющим стал вклад везения в результат финального матча. Как ни крути, а единственный гол немцев был забит после невероятно нелепых действий Диаса. Но не стал бы акцентировать на невезении чилийцев в атаке. На мой взгляд, в большей степени имел место недостаток класса (да-да) и четкие действия соперника.

Личности.  Количество отмеченных мною ярких фигур на футбольном поле в четырех главных играх – пятнадцать – рекордное, и говорит само за себя. Лишнее подтверждение отменного качества действа, которое посчастливилось наблюдать.

Для начала, назову тех, кого выделил дважды – в полуфиналах и финалах. Это мексиканец Чичарито, чилиец Санчес и немецкий кипер Тер Штеген.

Если говорить о наиболее заметных фигурах в отдельных матчах, то таковыми стали вратарь Чили Браво и немец Вернер – в полуфиналах, португалец Мартинш – в «бронзовом» матче (где, впрочем, отмечу также вратарей Очоа и Руя Патрисиу).

Ну, а героем финала и самой яркой фигурой стадии плей-офф КК назову все-таки Тер Штегена с 13 сэйвами в двух играх, и 9 из этих сэйвов были совершены в реально голевых моментах.

Голы.  В полуфиналах однозначно лучшим стал «дальнобойный» мяч мексиканца Фабиана. В финальных матчах – «акробатический» этюд Пепе, по совместительству «бронзовый» гол Португалии.

Какой из них лучшее – дело вкуса. Лично я затрудняюсь, и именно потому, что уж больно они разнятся. Настаиваю, однако, на том, что выбор должен быть чисто эстетическим – без учета значения гола для результата матча. Здесь смакуется исключительно исполнение и его восприятие. В чистом виде.

Впечатления от команд.  Новая Зеландия – типичная команда для количества и географического представительства. Камерун – видали мы на своем веку команды из этой страны гораздо поинтереснее. Россия и Австралия – как для своего уровня, неплохо, пободались, как смогли.

Вся четверка первачей, как по мне, плюс-минус, в равной степени украсила турнир своим участием. Мои симпатии были на стороне латиноамериканцев. Увы, как это часто бывает, в решающих играх они Европе уступили в счете. Но никак не в умении играть в футбол.

В очередной раз подтвердилось, что прогнозы – это не мое. И в данном случае опять будет справедлива поговорка: «Послушай Юрича, и будет наоборот». Ведь что я там Вам рассказывал в прошлый раз? «Наименьшие шансы на успех, считаю, у Германии. Особо объяснять почему, полагаю, не нужно».

Вот даже как! Уж сколько раз твердили миру: футбол приходит и уходит, а немцы празднуют всегда.

Ничего не имею против сборной Германии, а последние лет десять даже, на удивление, ей симпатизировал. Но, Вы знаете, отчего-то именно этот экспериментальный состав мне чем-то отчетливо напомнил Германию прошлого века, ключевой характеристикой которой было слово «машина». А я всю жизнь полагал себя гуманистом. Тем более в футболе.

Нет сомнений, что немцы вновь будут в числе фаворитов ЧМ. Так же, как и в том, что лихие авантюристы-мексиканцы не доберутся там хотя бы до полуфинала. Клонящемуся к своему закату «золотому» составу Чили еще нужно попасть на Мундиаль, но и у него за душой недостаточно для таких достижений. Португалия? Честно говоря, теряюсь в догадках: тут, наверное, возможно все. От финала до провала.

Впрочем, кого Вы слушаете? Нострадамус тот еще…

Автор — Игорь Юрич, Sport.ua

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