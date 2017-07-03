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Мемешев расстался с Волынью и может перейти в турецкий клуб

Футболист луцкого клуба может отправиться на просмотр в один из клубов Первой лиги Турции

  • 03.07.2017 14:12
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fcvolyn.net. Редван Мемешев (с мячом)
© fcvolyn.net. Редван Мемешев (с мячом)
Редван Мемешев и луцкая «Волынь» разорвали действующий контракт по обоюдному согласию, и футболист получил статус свободного агента.
 
Дальнейшая судьба Мемешева может решиться в ближайшее время. Ранее Редван был в сфере интересов «Ворсклы», но уже на следующей неделе может отправиться на просмотр в один из клубов Первой лиги Турции.
 
Мемешев был игроком «Волыни» с лета 2013-го по 2017 год, сыграв за луцкий клуб 99 матчей и забив 8 мячей. В активе футболиста также 13 матчей за молодежную сборную Украины (2 гола).
 

Источник — Sportarena

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