Мемешев расстался с Волынью и может перейти в турецкий клуб

Редван Мемешев и луцкая «Волынь» разорвали действующий контракт по обоюдному согласию, и футболист получил статус свободного агента.
Дальнейшая судьба Мемешева может решиться в ближайшее время. Ранее Редван был в сфере интересов «Ворсклы», но уже на следующей неделе может отправиться на просмотр в один из клубов Первой лиги Турции.
Мемешев был игроком «Волыни» с лета 2013-го по 2017 год, сыграв за луцкий клуб 99 матчей и забив 8 мячей. В активе футболиста также 13 матчей за молодежную сборную Украины (2 гола).
Напомним, что «Николаев» обыграл «Волынь» в контрольном поединке.
Источник — Sportarena
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