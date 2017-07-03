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Перша ліга. В першому турі Рух прийме Колос, Десна зіграє із Волинню

Відбулося жеребкування чемпіонату України у Першій лізі

  • 03.07.2017 14:30
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ПФЛ. Сергей Макаров (справа)
© ПФЛ. Сергей Макаров (справа)

Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування чемпіонату України у Першій та Другій лігах. Гостем заходу став півзахисник ФК «Арсенал» Київ Артем Старгородський.

Жеребкування проводилося за рейтингом команд, складених на підставі результатів їх виступів у сезоні 2016/17. Також під час жеребкування були врахованні зверенння клубів із проханнями розвести по датах і т.ін.

Отже, календар Першої ліги на стартові тури виглядає таким чином.

1-й тур
 
«Рух» – «Колос»
«Гірник-Спорт» – «Полтава»
«Десна» – «Волинь»
«Балкани» – «Геліос»
«Авангард» – «Інгулець»
«Жемчужина» – «Миколаїв»
«Арсенал» Київ – «Оболонь-Бровар»
«Черкаський Дніпро» – «Кремінь»
«Нафтовик» – «Суми»
 
Базовий день першого туру 15 липня.
 

Источник — ПФЛ

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