Перша ліга. В першому турі Рух прийме Колос, Десна зіграє із Волинню

Сьогодні в Будинку футболу відбулося жеребкування чемпіонату України у Першій та Другій лігах. Гостем заходу став півзахисник ФК «Арсенал» Київ Артем Старгородський.

Жеребкування проводилося за рейтингом команд, складених на підставі результатів їх виступів у сезоні 2016/17. Також під час жеребкування були врахованні зверенння клубів із проханнями розвести по датах і т.ін.

Отже, календар Першої ліги на стартові тури виглядає таким чином.

1-й тур

«Рух» – «Колос»

«Гірник-Спорт» – «Полтава»

«Десна» – «Волинь»

«Балкани» – «Геліос»

«Авангард» – «Інгулець»

«Жемчужина» – «Миколаїв»

«Арсенал» Київ – «Оболонь-Бровар»

«Черкаський Дніпро» – «Кремінь»

«Нафтовик» – «Суми»

Базовий день першого туру 15 липня.