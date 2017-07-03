Металлист 1925 проведет контрольный поединок против Днепра

Завтра, 4-го июля, «Металлист 1925» в рамках подготовки к кубковой игре против тернопольской «Нивы» проведет контрольный поединок.
Соперником подопечных Александра Призетко станет некогда представитель чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, а ныне также участник первенства Второй лиги - днепровский «Днепр».
Матч состоится на новомосковском стадионе «Металлург» в 16:00.
Источник — ФК Металлист 1925
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так такие же как и вы представители и учасники.
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