Металлист 1925 проведет контрольный поединок против Днепра

Факс Суркиса, Краще гроші, і персональний абонемент на матчі, а не на тренерську чи менеджерську ...

Игорь Михайлович не только их поддерживает, но и работу дает. Правильное дело делает. Нужно же за...

Не всегда выходит тонко - у меня это зависит от плотности бумаги, которую заправляют.

Факс Суркиса, Я теж про легенд, котрих дрином з клубної системи гнати треба. Ну а про легенд Шахт...

Толсто

Не горячитесь, дорогой. Игорь Михайлович все сделает от души, от сердца, динамовского сердца. Дин...

Vitaliy_yatsenko, Київ не має власне київських класних гравців, це не парадокс? Проблемв в Ігорьо...