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Металлист 1925 проведет контрольный поединок против Днепра

В рамках подготовки к кубковой игре с «Нивой» харьковский клуб примет бывшего участника Премьер-лиги

  • 03.07.2017 14:03
  • 215 просмотров
  • 2 комментария
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metalist1925.com
© metalist1925.com
Завтра, 4-го июля, «Металлист 1925» в рамках подготовки к кубковой игре против тернопольской «Нивы»  проведет контрольный поединок.
 
Соперником подопечных Александра Призетко станет некогда представитель чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, а ныне также участник первенства Второй лиги - днепровский «Днепр».
 
Матч состоится на новомосковском стадионе «Металлург» в 16:00.

Источник — ФК Металлист 1925

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Комментарии
    qwaszx2008
      qwaszx2008, 03.07.2017 14:07
    0
    "некогда представитель чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, а ныне также участник первенства Второй лиги - днепровский «Днепр»"

    так такие же как и вы представители и учасники.

    резиновые в своем репертуаре.
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    Факс Суркиса
    online
      Факс Суркиса, 03.07.2017 14:14
    0
    Я бы сходил на такой матч, но меня на выезды не берут
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