Игроки Шахтера вместо тренировки приняли участие в автогонках

Вчера Паулу Фонсека отменил вечернюю тренировку «горняков» и вместе с командой отправился на картодром, расположенный в получасе езды от Мариенфельда.

Все было практически как в настоящей «Формуле-1»: квалификационные заезды, аварии, яркие эмоции и море адреналина. «Оранжево-черных» разделили на три группы. Гонщики, показавшие лучшее время круга, боролись за звание самого быстрого в решающем заезде. По итогам предварительных соревнований в финал пробились главный тренер дончан Паулу Фонсека, его ассистенты Тиагу Леал и Педру Морейра, игроки Андрей Пятов, Олег Кудрик, Богдан Бутко, Алан Патрик, Александр Зубков, начальник службы управления командой Виталий Хливнюк, массажист Сергей Андрющенко и физиотерапевт Иван Баштовой.

Лидерство с самого начала захватил Богдан Бутко. Защитник «Шахтера» и сборной Украины уверенно входил в повороты, не позволяя никому себя обойти. К середине дистанции определилась тройка соперников, между которыми завязалась ожесточенная борьба за победу: Бутко, Патрик и Леал. Группа поддержки из украинской части команды отчаянно болела за Богдана, бразильцы вместе с португальцами гнали вперед Алана и Тиагу. Все шло к триумфу Бутко, но буквально на последнем круге Алан Патрик все-таки смог обойти украинца. Завершилась гонка вручением наград и общим фото на память.

– Это было невероятно круто и очень весело, – говорит победитель турнира Алан Патрик. – Конечно, я счастлив, что выиграл! В соперниках у меня были очень серьезные ребята. В Бразилии я часто с друзьями ездил кататься на картах, поэтому достаточно хорошо умею управлять ими. Теперь я получил титул самого быстрого футболиста в команде, правда, на машине. Надеюсь, что 15 июля я буду держать в руках еще один трофей – Суперкубок Украины.