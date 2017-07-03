Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игроки Шахтера вместо тренировки приняли участие в автогонках

Донецкий клуб на сборах в Германии организовал автогонки

  • 03.07.2017 13:50
  • 505 просмотров
  • 0 комментария
Метки
facebook.com/fcshakhtar/photos. Паулу Фонсека
© facebook.com/fcshakhtar/photos. Паулу Фонсека

Вчера Паулу Фонсека отменил вечернюю тренировку «горняков» и вместе с командой отправился на картодром, расположенный в получасе езды от Мариенфельда.

Все было практически как в настоящей «Формуле-1»: квалификационные заезды, аварии, яркие эмоции и море адреналина. «Оранжево-черных» разделили на три группы. Гонщики, показавшие лучшее время круга, боролись за звание самого быстрого в решающем заезде. По итогам предварительных соревнований в финал пробились главный тренер дончан Паулу Фонсека, его ассистенты Тиагу Леал и Педру Морейра, игроки Андрей Пятов, Олег Кудрик, Богдан Бутко, Алан Патрик, Александр Зубков, начальник службы управления командой Виталий Хливнюк, массажист Сергей Андрющенко и физиотерапевт Иван Баштовой.

 Лидерство с самого начала захватил Богдан Бутко. Защитник «Шахтера» и сборной Украины уверенно входил в повороты, не позволяя никому себя обойти. К середине дистанции определилась тройка соперников, между которыми завязалась ожесточенная борьба за победу: Бутко, Патрик и Леал. Группа поддержки из украинской части команды отчаянно болела за Богдана, бразильцы вместе с португальцами гнали вперед Алана и Тиагу. Все шло к триумфу Бутко, но буквально на последнем круге Алан Патрик все-таки смог обойти украинца. Завершилась гонка вручением наград и общим фото на память.

– Это было невероятно круто и очень весело, – говорит победитель турнира Алан Патрик. – Конечно, я счастлив, что выиграл! В соперниках у меня были очень серьезные ребята. В Бразилии я часто с друзьями ездил кататься на картах, поэтому достаточно хорошо умею управлять ими. Теперь я получил титул самого быстрого футболиста в команде, правда, на машине. Надеюсь, что 15 июля я буду держать в руках еще один трофей – Суперкубок Украины. 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.