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Антон Кравченко находится на просмотре в ровенском Вересе

Защитник «Стали» принял участие в спарринге ровенской команды против «Зирки»

  • 03.07.2017 13:24
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pfcstal.com, Антон Кравченко
© pfcstal.com, Антон Кравченко
Защитник «Стали» Антон Кравченко находится на просмотре в ровенском «Вересе».
 
26-летний футболист принял участие в воскресном спарринге команды Юрия Вирта против «Зирки» (5:1).
 
В минувшем сезоне Антон Кравченко принял участие в 13 матчах «Стали» в УПЛ. Ранее он успел поиграть за «Нефтяник-Укрнафту», «Волынь», «Гелиос» и «Титан» из Армянска.

Источник — MatchDay

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