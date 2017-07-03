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Динамо подпишет защитника Леха Томаша Кендзеру

В ближайшее время 23-летний польский футболист может оказаться в киевском клубе

  • 03.07.2017 13:06
  • 1961 просмотров
  • 15 комментария
Метки
przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера
© przegladsportowy.pl. Томаш Кендзера
«Динамо» подпишет защитника «Леха» Томаша Кендзеру.
 
«Бело-синие» предложили за игрока 2,5 млн евро. В ближайшее время 23-летний польский футболист подпишет контракт с киевским клубом.
 
Трансфер обсуждается в Монако, где киевскую сторону представляет Игорь Суркис.
 

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Комментарии
    mafiozi250
      mafiozi250, 03.07.2017 13:25
    +4
    Динамо продолжает усиливаться всяким шлаком
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    Aratt
      Aratt, 03.07.2017 13:33
    +9
    А в это время в Лехе феерит (как для экстраклассы), украинский защитник Костевич. Но видать Суркису нужны деревья а-ля Кадар.
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 03.07.2017 13:46
    -2
    Кадар Пантіч Кендзера - новий гравець Динамо
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    korsun_skif
      korsun_skif, 03.07.2017 13:47
    +2
    Свої гравці гниють або в дублі, або по орендам. А Динамо скуповує шлак аби тілько подешевше. Краще б з Хачеріді домовились та поставили до нього в пару Очигаву і награвали їх. Бо з Пантічів, Кадарів та ішого непотребу діла не буде. Того ж Макаренка викинули, хоча той краще набагато грав ніж Антуенеш. І не вірю, що в Антуенеша зарплатня менша як 500 тис доларів в рік. Скільки вже Динамо буде наступати на одні й ті самі граблі, невже їх самих це не дістало.
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 03.07.2017 13:47
    0
    Aratt, 03.07.2017 13:33
    А в это время в Лехе феерит (как для экстраклассы), украинский защитник Костевич. Но видать Суркису нужны деревья а-ля Кадар.
    Костевич не хоче в Динамо, бо туди беруть Кадара Пантіча...
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    Vitaliy_yatsenko
    online
    Vitaliy_yatsenko, 03.07.2017 14:06
    +2
    А чому ви думаєте, що капітан молодіжної збірної Польщі, який не так давно отримав виклик в першу команду - слабкий рівень? Збірна Польщі на сьогодні за рівнем гравців значно потужніша за Україну. Тому гравці цієї збірної - чудове придбання. Хочу побачити хто ще в Україні купує гравців збірних останні декілька років, окрім Динамо? Купує за гроші!
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    VAD
    online
    VAD, 03.07.2017 14:07
    +2
    Ох и знатоки, абы обосрать... а кто вообще видел как человек играет то?
    Он за молодежку играл и в главную сборную вызывался. А справа у нас Морозюк который нихера не защитник и пенсионер Гусев.
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    fax_surkisa
    online
      fax_surkisa, 03.07.2017 14:09
    0
    Польский футбол сейчас на подъеме. Да что там польский, да что там мальтийский! Весь футбол сейчас на подъеме!
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 03.07.2017 14:13
    0
    Vitaliy_yatsenko, Київ не має власне київських класних гравців, це не парадокс? Проблемв в Ігорьоші, який не може чи не хоче дати карт-бланш професійному менеджменту клубу. Населення Києва вдвічі більше Словенії, далі просто не хочеться...
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    Факс Суркиса
    online
      Факс Суркиса, 03.07.2017 14:17
    0
    Анатолий Чорнобук, 03.07.2017 14:13
    Vitaliy_yatsenko, Київ не має власне київських класних гравців, це не парадокс? Проблемв в Ігорьоші, який не може чи не хоче дати карт-бланш професійному менеджменту клубу. Населення Києва вдвічі більше Словенії, далі просто не хочеться...
    Не горячитесь, дорогой. Игорь Михайлович все сделает от души, от сердца, динамовского сердца. Динамовскими руками делает, блюдет традиции и хорошо помнит легенд клуба!
    А что в других клубах? Где их легенды? Где легенды Шахтера? То-то же.
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    VAD
    online
    VAD, 03.07.2017 14:21
    0
    fax_surkisa, 03.07.2017 14:09
    Польский футбол сейчас на подъеме. Да что там польский, да что там мальтийский! Весь футбол сейчас на подъеме!
    Толсто
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 03.07.2017 14:24
    0
    Факс Суркиса, Я теж про легенд, котрих дрином з клубної системи гнати треба. Ну а про легенд Шахтаря, то Ахмєтов підтимує їх матеріально. Зараз це найкраща турбота
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    Факс Суркиса
    online
      Факс Суркиса, 03.07.2017 14:24
    0
    VAD, 03.07.2017 14:21
    fax_surkisa, 03.07.2017 14:09
    Польский футбол сейчас на подъеме. Да что там польский, да что там мальтийский! Весь футбол сейчас на подъеме!

    Толсто
    Не всегда выходит тонко - у меня это зависит от плотности бумаги, которую заправляют.
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    Факс Суркиса
    online
      Факс Суркиса, 03.07.2017 14:26
    0
    Анатолий Чорнобук, 03.07.2017 14:24
    Факс Суркиса, Я теж про легенд, котрих дрином з клубної системи гнати треба. Ну а про легенд Шахтаря, то Ахмєтов підтимує їх матеріально. Зараз це найкраща турбота
    Игорь Михайлович не только их поддерживает, но и работу дает. Правильное дело делает. Нужно же занять как-то этих пездюков.
    Ссылка
    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 03.07.2017 14:33
    0
    Факс Суркиса, Краще гроші, і персональний абонемент на матчі, а не на тренерську чи менеджерську посаду... Щоб не ліз туди де треба інша кваліфікація і професія.
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