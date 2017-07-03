«Динамо» подпишет защитника «Леха» Томаша Кендзеру.
«Бело-синие» предложили за игрока 2,5 млн евро. В ближайшее время 23-летний польский футболист подпишет контракт с киевским клубом.
Трансфер обсуждается в Монако, где киевскую сторону представляет Игорь Суркис.
Напомним, что ранее «Динамо» подписало футболиста «Леха» Тамаша Кадара.
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Он за молодежку играл и в главную сборную вызывался. А справа у нас Морозюк который нихера не защитник и пенсионер Гусев.
А что в других клубах? Где их легенды? Где легенды Шахтера? То-то же.
Польский футбол сейчас на подъеме. Да что там польский, да что там мальтийский! Весь футбол сейчас на подъеме!
Толсто
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