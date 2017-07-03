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Сегодня состоится жеребьевка ЧУ в Первой и Второй лигах

В 14:00 в Доме футбола начнется жеребьевка, по итогам которой команды узнают календарь на сезон

  • 03.07.2017 13:03
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pfl.ua
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Сегодня, 3 июля в 14:00 состоится жеребьевка Чемпионата Украины в Первой и Второй лигах.
 
В 14:00 в Доме футбола начнется жеребьевка, по итогам которой команды Лиги узнают календарь на сезон. ПФЛ планирует прямую трансляцию мероприятия на свой странице в сети YouTube.
 
Текстовую трансляцию также запланировано. Гостем мероприятия станет полузащитник киевского «Арсенала» Артем Старгородский.

Источник — ПФЛ

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