Сегодня состоится жеребьевка ЧУ в Первой и Второй лигах

Сегодня, 3 июля в 14:00 состоится жеребьевка Чемпионата Украины в Первой и Второй лигах.
В 14:00 в Доме футбола начнется жеребьевка, по итогам которой команды Лиги узнают календарь на сезон. ПФЛ планирует прямую трансляцию мероприятия на свой странице в сети YouTube.
Текстовую трансляцию также запланировано. Гостем мероприятия станет полузащитник киевского «Арсенала» Артем Старгородский.
Источник — ПФЛ
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