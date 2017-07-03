У Львові завершився одинадцятий міжнародних футбольний турнір EUROFANZ

Перший півфінал: Збірна Словенії - «Карпати» - 2:0

Другий півфінал: Збірна Франції - «Збірна Білорусі» - 1:2

У фінальному матчі Збірна Словенії перемогла білорусів з рахунком 2:1 та вдруге в історії проведення фан-турніру виборола чемпіонський кубок та золоті медалі.

Окрім безпосередньо футбольних матчів учасникам фан-фестивалю була запропонована насичена культурна програма. Не будемо забувати і про важливу соціальну складову заходу, адже європейські фанати вкотре привезли і передали гуманітарну допомогу діткам з дитячого будинку.

Нагадаємо, що цього року в змаганнях приймали участь 24 команди з 17 країн Європи, що є повторенням рекорду 2015 року. «EUROFANZ-2017» став найбільшим фан-турніром в Європі враховуючи формат проведення та кількість представлених країн.