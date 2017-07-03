Александр КАРАВАЕВ: «В Фенербахче мне было комфортно»

В последнее время отечественные исполнители в поисках вариантов продолжения карьеры все чаще стали посматривать за границу. Одним из таких игроков является Александр Караваев, на полгода уехавший в Турцию.

— Положа руку на сердце, не жалеешь о своем полугодичном пребывании в «Фенербахче»?

— Ни в коем случае. Я этот шаг делал осознанно, прежде все обдумав и обсудив все нюансы с семьей, с агентом. Много на эту тему общался и с Юрием Вернидубом. Понятно, что в какой-то степени это был риск — перебираться на полгода в новую для себя команду, страну. Однако я хотел попробовать свои силы, поиграть в таком авторитетном клубе. Чего стоят одни тренировки и игры бок о бок с такими исполнителями, как Робин ван Перси, Мартин Шкртел… В коллективе мне было комфортно.

Конечно, я немного расстроен, что не выступал долгий промежуток времени, но меня это не сломило, а только сделало сильнее. Это колоссальный опыт. Теперь я знаю, какие могут быть ситуации в футболе и что надо делать, чтобы в будущем их предотвратить.

— Но почему у тебя с турками не сложилось? Ведь поначалу ты был в составе, забивал, ассистировал партнерам — а потом как отрезало…

— Я пришел в «Фенербахче»в период, когда в Украине только начинается подготовка к официальным поединкам. На протяжении многих лет организм привык работать в одном и том же режиме. Правда, поначалу была эйфория, многое получалось, все было легко после отпуска, но потом этот режим дал о себе знать.

Когда же я набрал форму и был готов конкурировать, вышло мое всем известное интервью… Я подходил к тренеру и спрашивал, не в этом ли проблема. Дик Адвокат ответил, что доволен моим отношением к работе, но просто в составе видит другого футболиста.

В клубе все относились ко мне с уважением. По крайней мере, так было на словах. Но что-то не сложилось. Что? Пока найти ответ на этот вопрос я не могу. Впрочем, это пройденный этап. Я горю желанием и дальше продолжать выступать на высоком уровне.