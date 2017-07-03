Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр КАРАВАЕВ: «В Фенербахче мне было комфортно»

Футболист рассказал о своем полугодичном пребывании в турецком клубе

  • 03.07.2017 11:45
  • 713 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gettyimages.com. Александр Караваев
© gettyimages.com. Александр Караваев
В последнее время отечественные исполнители в поисках вариантов продолжения карьеры все чаще стали посматривать за границу. Одним из таких игроков является Александр Караваев, на полгода уехавший в Турцию.
 
— Положа руку на сердце, не жалеешь о своем полугодичном пребывании в «Фенербахче»?
— Ни в коем случае. Я этот шаг делал осознанно, прежде все обдумав и обсудив все нюансы с семьей, с агентом. Много на эту тему общался и с Юрием Вернидубом. Понятно, что в какой-то степени это был риск — перебираться на полгода в новую для себя команду, страну. Однако я хотел попробовать свои силы, поиграть в таком авторитетном клубе. Чего стоят одни тренировки и игры бок о бок с такими исполнителями, как Робин ван Перси, Мартин Шкртел… В коллективе мне было комфортно.
 
Конечно, я немного расстроен, что не выступал долгий промежуток времени, но меня это не сломило, а только сделало сильнее. Это колоссальный опыт. Теперь я знаю, какие могут быть ситуации в футболе и что надо делать, чтобы в будущем их предотвратить.
 
— Но почему у тебя с турками не сложилось? Ведь поначалу ты был в составе, забивал, ассистировал партнерам — а потом как отрезало…
— Я пришел в «Фенербахче»в период, когда в Украине только начинается подготовка к официальным поединкам. На протяжении многих лет организм привык работать в одном и том же режиме. Правда, поначалу была эйфория, многое получалось, все было легко после отпуска, но потом этот режим дал о себе знать.
 
Когда же я набрал форму и был готов конкурировать, вышло мое всем известное интервью… Я подходил к тренеру и спрашивал, не в этом ли проблема. Дик Адвокат ответил, что доволен моим отношением к работе, но просто в составе видит другого футболиста.
 
В клубе все относились ко мне с уважением. По крайней мере, так было на словах. Но что-то не сложилось. Что? Пока найти ответ на этот вопрос я не могу. Впрочем, это пройденный этап. Я горю желанием и дальше продолжать выступать на высоком уровне.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.