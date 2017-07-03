КОНОПЛЯНКА: «Чувствовал, что исключен из состава без причины»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка считает, что смена тренера в его клубе пойдет только на пользу всей команде.

«Назвал Маркуса Вайнцирля трусом, потому что хотел защитить клуб. Я не смог бы развиваться, если бы мы продолжали работать в том же духе. Для меня было очевидно, что если бы он остался, то мне пришлось бы паковать чемоданы.

Тяжело возвращаться домой в качестве игрока национальной сборной в то время, когда не попадаешь в заявку на матч собственного клубе. Было очень много моментов, которые не мог понять. Если я не подхожу команде — не вопрос. Я чувствовал, что исключен из состава без какой-либо причины».