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КОНОПЛЯНКА: «Чувствовал, что исключен из состава без причины»

Полузащитник «Шальке» рассказал, почему назвал трусом экс-главного тренера клуба Вайнцирля

  • 03.07.2017 11:29
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gettyimages.com. Евгений Коноплянка
© gettyimages.com. Евгений Коноплянка
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка считает, что смена тренера в его клубе пойдет только на пользу всей команде. 
 
«Назвал Маркуса Вайнцирля трусом, потому что хотел защитить клуб. Я не смог бы развиваться, если бы мы продолжали работать в том же духе. Для меня было очевидно, что если бы он остался, то мне пришлось бы паковать чемоданы. 
 
Тяжело возвращаться домой в качестве игрока национальной сборной в то время, когда не попадаешь в заявку на матч собственного клубе. Было очень много моментов, которые не мог понять. Если я не подхожу команде — не вопрос. Я чувствовал, что исключен из состава без какой-либо причины».

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