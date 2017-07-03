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ЛУЧЕСКУ: «Беланда сделает большой вклад в будущие успехи Галатасарая»

Мирча Луческу - о переходе бывшего полузащитника «Динамо» в турецкий клуб

  • 03.07.2017 13:47
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Getty Images. Мирча Луческу
© Getty Images. Мирча Луческу
Экс-коуч «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал переход экс-полузащитника «Динамо» Беланда в турецкий «Галатасарай».
 
«Я хорошо знаю Беланду. Думаю, что в «Галатасарае» ему будет лучше, чем в «Динамо». Он очень талантливый футболист с хорошей техникой. Также Беланда обладает эффективным дриблингом.
 
Считаю, что Беланда сделает большой вклад в будущие успехи «Галатасарая», благодаря своей агрессивной игре в атаке.
 
Сыгранность Беланада со Снейдером? Голландец со своими невероятными дальними ударами является более эффективным с глубины, тогда как Беланда благодаря дриблингу способен ломать оборону соперника ближе к штрафной».
 

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