ЛУЧЕСКУ: «Беланда сделает большой вклад в будущие успехи Галатасарая»

Экс-коуч «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал переход экс-полузащитника «Динамо» Беланда в турецкий «Галатасарай».
«Я хорошо знаю Беланду. Думаю, что в «Галатасарае» ему будет лучше, чем в «Динамо». Он очень талантливый футболист с хорошей техникой. Также Беланда обладает эффективным дриблингом.
Считаю, что Беланда сделает большой вклад в будущие успехи «Галатасарая», благодаря своей агрессивной игре в атаке.
Сыгранность Беланада со Снейдером? Голландец со своими невероятными дальними ударами является более эффективным с глубины, тогда как Беланда благодаря дриблингу способен ломать оборону соперника ближе к штрафной».
Напомним, что Беланда перешел в «Галатасарай».
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