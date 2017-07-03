Я не трус, но я боюсь

Прежде всего, хотел бы напомнить, что данная рубрика – авторская, и в ней выражается личное мнение отдельного любителя футбола. С которым никто соглашаться не обязан, и которое не следует приписывать редакции сайта.

Итак, после недавнего посещения Мариуполя вице-президент ФК «Динамо» (Киев) Андрей Мадзяновский заявил следующее.

«В данный момент мы считаем невозможным проведение игр нашего клуба в Мариуполе. Мы не видим гарантий безопасности для этого. Это официальная позиция «Динамо».

На данной встрече также присутствовали представители «Александрии», «Зари» и «Карпат». Как известно, львовский клуб разделял киевскую озабоченность. Тогда как остальные изначально проблемы здесь не видели. Поэтому хотелось бы заслушать и их мнения.

Офицер безопасности ФК «Заря» Петр Щербаков:

«Решение о готовности к проведению матчей Премьер-лиги в Мариуполе принимала ФФУ. Стадион аттестован. Весь вопрос этой встречи был обусловлен вопросами безопасности относительно пребывания команд в Мариуполе.

Мариуполь живет обычной жизнью. Да, чувствуется, что город насыщен полицейскими силами. Даже уровень преступности там снижен, потому что много сил, которые следят за порядком.

Абсолютно все службы готовы к проведению матчей. Полиция всячески готова оказать помощь в поддержании правопорядка, как на стадионе, так и на прилегающих к нему территориях.

Представители команд получили утвердительные ответы по поводу вопросов, связанных с обеспечением порядка в местах, где будут проживать команды».

Хотел бы подчеркнуть, что это мнение представителя клуба, не понаслышке знакомого с обсуждаемой проблемой и последние три года не имеющего возможности играть в своем городе.

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев:

«Мы готовы ехать в Мариуполь. Принципиальной позиции не играть там у «Александрии» нет. Мы в прошлом году уже играли в Краматорске, и все было нормально. Поэтому никаких проблем не должно возникнуть. Тем более, в Мариуполе все спокойно».

И, наконец, мнение Мирона Маркевича, подчеркнувшего, что он находится в постоянном контакте с бойцами, защищающими Мариуполь, и выступившего с резкой критикой идущих в отказ.

«Если они трусы, то пусть так и скажут. В Мариуполе проходят концерты и фестивали, здесь играли команды Первой лиги, выступала наша сборная среди ветеранов.

Мне интересно, я хочу обратиться к болельщикам «Динамо» и «Карпат», среди которых очень много волонтеров и воинов АТО: они не готовы ехать в Мариуполь, или это все идет из политических кабинетов и приемных?»

Но даже после посещения города, позиция «Динамо» осталась неизменной. Как, надо полагать, и «Карпат»?

Возникает естественный вопрос, почему поездка в Мариуполь так волнует всего два клуба из одиннадцати? Причем, Мадзяновский настаивает на нейтральном поле для «Динамо», даже если это превратится в его прерогативу – когда остальные будут играть в Мариуполе. И почему гарантии безопасности болельщиков и футболистов нужны только им?

Любопытное совпадение: фанаты именно этих двух клубов УПЛ позиционируют себя самыми пламенными и непримиримыми патриотами Украины. Не считая, увы, выброшенного в пропасть «Днепра». Кстати, тоже интересно: какова была бы его позиция в данном вопросе?

То есть, мы браво скандируем и зажигаем, демонстрируя боевой дух вдали от событий. А как пришло время к ним приблизиться – увольте? Как говорил гвардеец кардинала Арамису: здесь, представьте себе, иногда постреливают. Ну да, это вам не петарды поминутно хлопать, пугая девочек и дедушек.

Впрочем, Вы правы, вопросы не к ультрас, а к тем, кто за них так печется.

«У нас должна быть полная уверенность в безопасности болельщиков и футболистов. В данном случае речь идет о здоровье и, возможно, жизни людей».

Замечательные слова, не правда ли? И они замечательно подходят к столице нашей родины, на стадионах которой и вне их с периодической перманентностью, то и дело, бьют болельщиков. В последние годы - во время международных матчей, где уровень безопасности по определению должен быть выше.

(Знаю-знаю, всякий раз виной тому являются таинственные и неуловимые провокаторы. А всякий, кто в этом рискнет усомниться, конченый сепаратист).

Здесь у нас есть пресловутая полная уверенность? Она же комфортная. Мариуполь же, насколько мне известно, никаких поводов для паники пока не давал.

Увы, наши реалии таковы, что когда мы говорим о болельщиках «Динамо» сегодня, то имеет смысл требовать гарантии безопасности не для них, а скорее от них. Не здесь ли, как говорится, собака порылась?

Возможно, памятуя об Ахтырке и прочих «подвигах» своих беспокойных фанов, и понимая, что близость линии фронта может слишком воодушевить некоторых из них, клуб пытается сыграть на опережение? Если что – а мы вас предупреждали! А их, разумеется, спровоцировали…

Что ж, это было бы, по крайней мере, логично. Ибо иначе трудно понять категорический отказ отдельно взятого клуба-двух, упорно видящих опасность там, где остальные девять ее в упор не наблюдают. И где самым спокойным образом переиграла вся Первая лига.

Доводилось где-то слышать, что особая угроза будет исходить для них именно в силу их ультрапатриотизма. И то, что в Мариуполе благополучно побывали даже болельщики «Тернополя» из города, славящегося национализмом, это, мол, не аргумент.

Более того, самым банальным образом подставившись, после этого представителям СМИ рассказывают, чего им не следует делать.

Не нужно обвинять нас в «непатриотичности» или приводить в пример другие клубы. Болельщики и спортсмены «Динамо» своей 90-летней историей доказали свои патриотизм, смелость и любовь к Украине.

Я, вот, думаю: было ли смелостью и демонстрацией любви к Украине поменять цвета своей формы на национальные, когда Союз уже катился в бездну? Вероятно, да. Но сейчас перед «Динамо» стоит новый и невероятный вызов: один-два раза в год съездить туда, куда другие будут ездить без трагического надрыва в голосе и заламывания рук.

Туда, где многие хотели бы увидеть на поле именно киевское «Динамо». Потому что наверняка там сейчас немало и его болельщиков – из тех, кто реально занят обеспечением его и нашей безопасности. И куда не боятся ездить даже условные «поющие трусы». А играющие, выходит, боятся?

Как там было, у Никулина в «Бриллиантовой руке»? Нет, я не трус! Но я боюсь…

Легионеры? Тогда, по логике вещей, «Шахтер» это должно волновать еще больше.

Пока единственное, что нам высказали конкретно на фоне общих рассуждений о безопасности, это то, что «динамовский» автобус станет яркой мишенью для террористов. На что последовал, казалось бы, обезоруживающий ответ Президента ФФУ, который пообещал приехать в Мариуполь в этом автобусе. Что еще нужно?

Нужна политическая воля УПЛ и ФФУ, которые не должны пойти на поводу у отдельного клуба (двух), каковы бы ни были его заслуги перед украинским футболом. На мой взгляд, играть (или не играть) в Мариуполе должны все без исключения клубы «вышки». И вариант решения, как по мне, очевиден.

Но верится в это отчего-то слабо. Слишком свежи еще в памяти отмененный кубковый матч в Полтаве (где до этого, к слову, без проблем отыграли те же мариупольцы) и попранный спортивный принцип в случае с «Десной».

Давайте еще выборочно отправлять команды на нейтральное поле, и тогда окончательно восторжествует другой принцип: закон – что дышло, куда повернешь – туда и вышло.

Если бы я был болельщиком «Динамо», то сейчас я чувствовал бы себя неловко. И чего бы точно не делал – не занимался бы адвокатурой. И не вешал бы ярлыки на каждого, кто посмел упомянуть мой любимый клуб всуе. Если бы я был настоящим болельщиком «Динамо».

Но у каждого из нас своя любовь к футболу и к конкретному клубу. Оттого прошу моих читателей быть снисходительными к возможным неадекватным выбросам в атмосферу нашего общения.