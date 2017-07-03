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Марсело ДИАС: «Я допустил самую большую ошибку в своей карьере»

Полузащитник сборной Чили прокомментировал свою досадную ошибку, из-за которой его команда проиграла

  • 03.07.2017 11:17
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  • 1 комментария
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readfootball.com. Марсело Диас
© readfootball.com. Марсело Диас
Полузащитник сборной Чили Марсело Диас прокомментировал свою досадную ошибку, из-за которой его команда проиграла сборной Германии (0-1) в финале Кубка Конфедераций-2017.
 
«К сожалению, ошибка, которую я допустил, не позволила нашей сборной завоевать трофей. Считаю, что в этой ситуации не нужно искать какие-то оправдания. Только я виноват в том, что произошло. Я допустил самую большую ошибку в своей карьере.
 
После пропущенного гола сборная Чили продолжала играть с невероятной интенсивностью, но моя досадная ошибка нанесла команде вред. Сейчас я страдаю по єтому поводу, но уверен, что смогу подняться».

Источник — Marca

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Комментарии
    slavaheroyam55
    online
    slavaheroyam55, 03.07.2017 11:25
    -1
    Главная ошибка в карьере - переезд в полудворой чемпионат двух команд для аутистов(Убогую Премьер Лигу)
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