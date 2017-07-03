Марсело ДИАС: «Я допустил самую большую ошибку в своей карьере»

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас прокомментировал свою досадную ошибку, из-за которой его команда проиграла сборной Германии (0-1) в финале Кубка Конфедераций-2017.

«К сожалению, ошибка, которую я допустил, не позволила нашей сборной завоевать трофей. Считаю, что в этой ситуации не нужно искать какие-то оправдания. Только я виноват в том, что произошло. Я допустил самую большую ошибку в своей карьере.

После пропущенного гола сборная Чили продолжала играть с невероятной интенсивностью, но моя досадная ошибка нанесла команде вред. Сейчас я страдаю по єтому поводу, но уверен, что смогу подняться».