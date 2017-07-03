Юрій ВІРТ: «Шукаємо нападників та опорника»

Головний тренер рівненського «Вересу» Юрій Вірт розповів про враження від новачків клубу та розповів, які позиції потребують підсилення.

- Як оцінюєте наявне кадрове поповнення: братів Євгена та Геннадія Пасічів, Сергія Сімініна, Олександра Бандуру, Романа Карасюка?

- Дуже задоволений, що команду поповнили виконавці такого рівня. Вони мали й інші пропозиції, значно привабливіші у фінансовому плані. Ми довго розмовляли і зрештою вони стали частиною саме нашої команди. Це футболісти високого рівня. Я радий, що вони гратимуть за «Верес».

- Продовжуючи тему селекції. Які ще позиції потребують підсилення?

- Шукаємо нападників. Крім того, хотілося б підписати ще одного якісного виконавця в опорну зону.