Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрій ВІРТ: «Шукаємо нападників та опорника»

Головний тренер рівненського «Вересу» Юрій Вірт розповів про враження від новачків клубу

  • 03.07.2017 11:01
  • 238 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Верес. Юрий Вирт
© ФК Верес. Юрий Вирт
Головний тренер рівненського «Вересу» Юрій Вірт розповів про враження від новачків клубу та розповів, які позиції потребують підсилення.
 
- Як оцінюєте наявне кадрове поповнення: братів Євгена та Геннадія Пасічів, Сергія Сімініна, Олександра Бандуру, Романа Карасюка?
- Дуже задоволений, що команду поповнили виконавці такого рівня. Вони мали й інші пропозиції, значно привабливіші у фінансовому плані. Ми довго розмовляли і зрештою вони стали частиною саме нашої команди. Це футболісти високого рівня. Я радий, що вони гратимуть за «Верес».
 
- Продовжуючи тему селекції. Які ще позиції потребують підсилення?
- Шукаємо нападників. Крім того, хотілося б підписати ще одного якісного виконавця в опорну зону.

 

Источник — ФК Верес

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.