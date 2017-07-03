Роман САНЖАР: «Нам обязательно нужны новички»

Главный тренер «Олимпика» по окончанию контрольного матча с ФК «Мариуполь» прокомментировал перипетии игры и рассказал о кадровой ситуации в команде. А начал свою речь Роман Николаевич с поздравления в адрес всех спортивных журналистов Украины.

- Вы остались довольны игрой своих ребят, но не результатом?

- Я доволен игрой команды только в первом тайме. Были ошибки, но организация игры при этом была на уровне. Считаю, что мы достойно смотрелись, первым таймом я доволен. Хотя понятно, что это еще не наши кондиции, нам еще работать и работать.

Если говорить о втором тайме, то им довольным быть нельзя. Мы сыграли намного хуже после перерыва. Действиями большинства ребят, которые играли во второй 45-минутке, я не доволен.

- Голы, которые сегодня залетали, закономерны?

- Не думаю, что это случайность. Случайных голов не бывает. Все, что сегодня залетело, было по делу. А что мы не забили – тоже не забили по делу. Во всем есть закономерность. На данном этапе главное – сделать правильные выводы. Чтобы эти ошибки не повторялись в следующих играх.

- Что можете сказать о потенциальных новичках?

- Мы смотрим очень много новичков. Есть ребята, которые мне импонируют, а есть те, которые не дотягивают до нашего уровня. Называть их по именам я не буду, после этой игры буду с некоторыми ребятами разговаривать и прощаться. Других же будем дальше просматривать.

- Еще игроки на просмотр приедут?

- Однозначно да. От нас ушли ключевые футболисты, заменить которых нам очень сложно сейчас. Понимаю потенциал нашей команды на сегодняшний день, нам обязательно нужны новички, которые укрепят нашу команду. Хотя времени не так много, но я рассчитываю, что в дальнейшем мы все равно доберем обойму и наберем обороты, чтобы достойно выступать. Но пока мы не успеваем, в большинстве своем те ребята, которые к нам приезжают, усилить нас не могут.