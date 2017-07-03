Вінницька Нива-В підписала новий контракт з головним тренером

Вінницька «Нива-В» підписала контракт з головним тренером Володимиром Горілим терміном на один рік. Це сталося 01.07.17 р., перед виїздом команди на контрольний матч у Київ проти місцевого «Динамо» U-21.
– Завтра-післязавтра будуть підписані контракти з новачками клубу, які мають гарну футбольну біографію й одночасно доволі молоді, – також повідомив почесний президент СФК «Нива-В» Василь Вовк.
Источник — ФК Нива В
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