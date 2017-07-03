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ТЕР ШТЕГЕН: «Большое удовольствие выиграть такой матч»

Немецкий голкипер о победе над сборной Чили в финале Кубка конфедераций

  • 03.07.2017 11:39
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Голкипер сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген, признанный лучшим игроком финала Кубка конфедераций, в котором немцы обыграли команду Чили (1:0), отметил командный дух бундестим.

– Большое удовольствие выиграть такой матч. Это очень важно для нас. Я рад за нашу команду. Мы добились многого, по-моему, заслужили победу. Это победа не только наша, но и тех, кто нас поддерживал.

– Как вы, такая молодая команда, справились с давлением?
– Знаете, огромное удовольствие играть с такими товарищами. Это действительно молодая команда, никто не спорит. Но очень хорошая. Все хотят выиграть, выкладываются, есть мечта, стремимся к ней вместе. Думаю, всегда будем как единая команда.

– Насколько тяжёлым был для вас лично этот финал?
– Как команда мы пытаемся перекрывать всё пространство, играть плотно, обороняться, насколько это возможно. Если хочешь выиграть подобный турнир, каждый должен стремиться к этой мечте.

– Как вы добились того командного духа, о котором говорите, собравшись всего 3,5 недели назад?
– Вы видели, как мы играли. Наверное, признаете, что команда была на хорошем взводе. Игроки собрались замечательные. У нас всегда есть решение для каждого вопроса. Были сложности в любой игре, мы часто оборонялись, вместо того, чтобы нападать. Но мы заслужили эту победу, и я рад, что был частью этой команды.

Источник — Sportbox

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