ТЕР ШТЕГЕН: «Большое удовольствие выиграть такой матч»

Голкипер сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген, признанный лучшим игроком финала Кубка конфедераций, в котором немцы обыграли команду Чили (1:0), отметил командный дух бундестим.



– Большое удовольствие выиграть такой матч. Это очень важно для нас. Я рад за нашу команду. Мы добились многого, по-моему, заслужили победу. Это победа не только наша, но и тех, кто нас поддерживал.



– Как вы, такая молодая команда, справились с давлением?

– Знаете, огромное удовольствие играть с такими товарищами. Это действительно молодая команда, никто не спорит. Но очень хорошая. Все хотят выиграть, выкладываются, есть мечта, стремимся к ней вместе. Думаю, всегда будем как единая команда.



– Насколько тяжёлым был для вас лично этот финал?

– Как команда мы пытаемся перекрывать всё пространство, играть плотно, обороняться, насколько это возможно. Если хочешь выиграть подобный турнир, каждый должен стремиться к этой мечте.



– Как вы добились того командного духа, о котором говорите, собравшись всего 3,5 недели назад?

– Вы видели, как мы играли. Наверное, признаете, что команда была на хорошем взводе. Игроки собрались замечательные. У нас всегда есть решение для каждого вопроса. Были сложности в любой игре, мы часто оборонялись, вместо того, чтобы нападать. Но мы заслужили эту победу, и я рад, что был частью этой команды.