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Кубок конфедераций в России посетили 628 тысяч зрителей

Российский турнир стал третьим в истории по посещаемости

  • 03.07.2017 11:47
  • 398 просмотров
  • 3 комментария
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Sportbox.ru
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Матчи Кубка конфедераций-2017 в России в общей сложности посетили 628 304 зрителя.

В среднем на каждую встречу приходили 39 269 болельщиков. Всего было проведено 16 матчей. Показатель общей посещаемости стал третьим в истории подобных турниров. Финальную игру между Германией и Чили посетило 57 268 зрителя.

Напомним, Кубок конфедераций проходил в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    slavaheroyam55
    slavaheroyam55, 03.07.2017 12:08
    +1
    Кубок конфедераций в России посетили 628 тысяч агентов кремля
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    slavaheroyam55
    slavaheroyam55, 03.07.2017 12:11
    +2
    и вообще это не зрители были а картонки из мосфильма и 3д графика, ведь никто не хочет ехать в расею))
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    Pilsudskii
    online
      Pilsudskii, 03.07.2017 12:18
    -1
    Мда... А ведь полгода назад некоторые упоротые т.н дыванные воины тут писали, что отберут ЧМ2018, или развалится Рашка к этому времени, типа стадионы новенькие - это все фейк ну и т.д.
    А оно вона как вышло, Михалыч.
    Тут еще кэп сб. Германии написал благодарственное письмо, где выразил свое восхищение уровнем проведения КК и гостеприимством.
    И шота бриты перестали похрюкивать и грязь искать, и с ними масса доморощенных патрыотов и ахтывистов.
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