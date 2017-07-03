Кубок конфедераций в России посетили 628 тысяч зрителей

Матчи Кубка конфедераций-2017 в России в общей сложности посетили 628 304 зрителя.
В среднем на каждую встречу приходили 39 269 болельщиков. Всего было проведено 16 матчей. Показатель общей посещаемости стал третьим в истории подобных турниров. Финальную игру между Германией и Чили посетило 57 268 зрителя.
Напомним, Кубок конфедераций проходил в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.
Источник — Р-Спорт
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А оно вона как вышло, Михалыч.
Тут еще кэп сб. Германии написал благодарственное письмо, где выразил свое восхищение уровнем проведения КК и гостеприимством.
И шота бриты перестали похрюкивать и грязь искать, и с ними масса доморощенных патрыотов и ахтывистов.
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