Кубок конфедераций в России посетили 628 тысяч зрителей

Последние комментарии

Сборная Германии выиграла Кубок Конфедераций 13:01 — jwls А при чем здесь Европа и США? У тебя в воображении что, двуполярный мир, в котором можно либо дер... 12:35 — movkli как плавно перешли от хорошего финального матча к любимой теме писькомерянью

КОНОПЛЯНКА: «Чувствовал, что исключен из состава без причины» 12:52 — alex8-48 Невозможно пахать на поле,когда тебя туда не пускают.Коноплянку пригласили в ту же Севилью за опр... 12:25 — hoffenheim "Назвал Маркуса Вайнцирля трусом, потому что хотел защитить клуб" - он хоть сам понял, ... 12:17 — Женя, когда ты уже поумнеешь. Посмотри на себя со сторонв. Хватит играть на халяве. Пахать надо в...

Я не трус, но я боюсь 12:36 — AlexDSan Если бы я был болельщиком «Динамо»...______________________________________Цією фразою можна пояс...

Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо 12:22 — Pidgainyi А я сразу прочитал твой ник "ху!!ло" , оказывается всё правильно прочитал