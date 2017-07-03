Контрольный матч. Александрия сыграла вничью со Стяуа

Контрольный матч
ФК «Александрия» - «Стяуа» (Бухарест, Румыния) 1:1
Голы: Гноер (44) - Огиря (76)
«Александрия»: Леванидов, Гитченко, Бацула, Чеботаев (Стецьков, 85), Бондаренко (Басов, 46), Запорожан (Банада, 46), Каленчук (Огиря, 60), Козак (Полярус, 46), Старенький (Цуриков, 46), Пономарь (Ситало, 46), Кулиш (Грицук, 46).
Источник — ФК Александрия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.