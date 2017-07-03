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Контрольный матч. Александрия сыграла вничью со Стяуа

«Горожане» провели спарринг с румынским грандом

  • 03.07.2017 10:53
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Контрольный матч

ФК «Александрия» - «Стяуа» (Бухарест, Румыния) 1:1
Голы: Гноер (44) - Огиря (76)

«Александрия»: Леванидов, Гитченко, Бацула, Чеботаев (Стецьков, 85), Бондаренко (Басов, 46), Запорожан (Банада, 46), Каленчук (Огиря, 60), Козак (Полярус, 46), Старенький (Цуриков, 46), Пономарь (Ситало, 46), Кулиш (Грицук, 46).

Источник — ФК Александрия

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