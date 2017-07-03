Марсель подпишет Луиса Густаво

Хавбек Луис Густаво, права на которого принадлежат «Вольфсбургу», готов перебраться в «Марсель».
Французское издание L’Equipe информирует о том, что бразильский игрок переедет в «Марсель», а «провансальцы» выложат за него 8 миллионов евро. В ближайшее время Луис Густаво пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под контрактом.
В сезоне 16/17 29-летний полузащитник провел 27 матчей в рамках чемпионата Германии, но отметиться результативными действиями не смог.
Источник — Euro-football
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