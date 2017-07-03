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Егише МЕЛИКЯН: «Надеюсь, решим большинство вопросов до начала сезона»

Наставник «Стали» рассказал о подготовке команды к чемпионату

  • 03.07.2017 09:20
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Исполняющий обязанности главного тренера «Стали» Егише Меликян рассказал о подготовке команды к сезону.

«Процесс подготовки к сезону идет в нормальном режиме. Придерживаемся того плана, который был нами сверстан до начала сборов. Спасибо руководителям клуба, которые в трудную минуту сумели создать условия для нормальной подготовки к сезону. Да, у нас есть разного рода вопросы, которые надо решить до старта чемпионата, но думаю, что они имеются у многих команд. Верю, что все будет у нас хорошо.

Радует, что в нашем коллективе имеется командный дух, у футболистов хорошее настроение, видно их желание работать и присутствует самоотдача. В команде тренируется ряд опытных футболистов: Мысык, Адамюк, Кузык, Задерака, Довгий. До начала чемпионата может еще кто-то подключится – время есть. Надеюсь, что большинство вопросов сможем до начала сезона решить.

Мы чуть позже начали подготовку к чемпионату, из-за чего получилась проблема со спаррингами. Поэтому, в частности, сегодня пришлось обойтись двухсторонней игрой. Перед обеими командами стояла определенная задача и они, в целом, ее выполнили. На поле присутствовал агрессивный и организованный футбол, у ребят было видно желание показать себя с наилучшей стороны. На 8 июля у нас запланирована следующая игра. Надеюсь, что сможем найти соперника. Если не получится, вновь ограничимся двухсторонкой. Необходимо будет просмотреть еще ряд футболистов, проанализировать, сделать выводы, найти ответы на многие вопросы», - сказал Меликян.

Источник — ФК Сталь Каменское

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