Контрольный матч. Днепр переиграл Ингулец

Контрольный матч
ФК «Днепр» - «Ингулец» - 4:3
Голы: (? 14;? 17;? 73;? 84 - Синегуб, 2; Акименко, 23; Запорожец, 42)
«Ингулец»: Ганев (Попович, 63), Павелько, Медведев, Солдат (Светличный, 63), Коцюмака (Кретов, 63), Клименко (Прошенко, 63), Запорожец (Немтинов, 63), Элла Кен (Сичинава, 63) , Павелько (Рябушко, 46), Синегуб (Боровский, 63), Акименко (Мишуренко, 63)
Источник — ФК Ингулец
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