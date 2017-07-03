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Контрольный матч. Днепр переиграл Ингулец

Команды проводят подготовку к новому сезону

  • 03.07.2017 10:13
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Контрольный матч

ФК «Днепр» - «Ингулец» - 4:3
Голы: (? 14;? 17;? 73;? 84 - Синегуб, 2; Акименко, 23; Запорожец, 42)

«Ингулец»: Ганев (Попович, 63), Павелько, Медведев, Солдат (Светличный, 63), Коцюмака (Кретов, 63), Клименко (Прошенко, 63), Запорожец (Немтинов, 63), Элла Кен (Сичинава, 63) , Павелько (Рябушко, 46), Синегуб (Боровский, 63), Акименко (Мишуренко, 63)

Источник — ФК Ингулец

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