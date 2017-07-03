Контрольный матч. Днепр переиграл Ингулец

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Лучше меньше, да лучше или больше, да проще 11:15 — acfred у нас проблема в том что клубы сегодня есть завтра нет... даже 12 нормальных не набираем, мне каж...

Мужская сборная Украины стала победителем волейбольной Евролиги! 11:13 — dnipromen мы вышли в мировую лигу, где играют 36 лучших сборных мира. европейских там 21 команда.

Ультрас Металлиста приехали в Волочиск и извинились перед Агробизнесом 11:11 — diogendog Примирению рад. Теперь, посмотрим как у них будут проходить между собой матчи второй лиги.

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